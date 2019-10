Potosí ingresa en una tregua por las elecciones y alistará nuevas medidas







17/10/2019 - 20:25:00

Correo del Sur.- Las movilizaciones encabezadas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ingresan en una tregua no oficial con embanderamiento general durante los días previos a las elecciones generales de este domingo 20 de octubre.



Las movilizaciones y bloqueos continuaron esta jornada de jueves según publicó el diario El Potosí, las mismas que concluirán a las cero horas de este viernes, momento en que comenzará a regir el Auto de Buen Gobierno departamental, que prohíbe concentración de ciudadanos y el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.



“El destino está en nuestras manos, la lucha continúa compañeros y que el domingo salgamos a festejar porque le vamos a dar esa patada que merece el Gobierno para que salga de palacio”, dijo el presidente de Comcipo, Marco Pumari, durante el mitin realizado esta tarde en la plaza 10 de Noviembre.



Aunque no declaró abiertamente la tregua en las movilizaciones, Comcipo autorizó la apertura de mercados para el reabastecimiento de productos de primera necesidad entre el viernes y sábado. El domingo los potosinos acudirán a las urnas para “darle el voto castigo a Evo Morales”, anticiparon.



Se anunció que el lunes habría un consejo consultivo de Comcipo para iniciar una nueva fase de las movilizaciones en defensa de los recursos provenientes de la explotación del litio, claro está, bajo un panorama más claro con los resultados de las elecciones.



Con respecto a la respuesta del Gobierno a la carta enviada por Comcipo, Pumari dijo que no reconocen la carta enviada por algún ministro o funcionario del área, toda vez que los potosinos esperan la respuesta firmada por el presidente Evo Morales.



El Gobierno defiende el decreto supremo 3738 y negó la posibilidad de su abrogación, tal como pide Potosí a través de Comcipo.