COB advierte que no permitirá la eliminación del segundo aguinaldo





17/10/2019 - 20:23:24

El País.- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó este jueves que los trabajadores no permitirán que ningún gobierno elimine el segundo aguinaldo, por tratarse de un “derecho adquirido”.



El dirigente cuestionó las propuestas de algunos candidatos a la presidencia que, según dijo, pretenden eliminar este y otros beneficios.



“Ustedes conocen qué es lo que han ido planteando otros partidos políticos, no vamos a permitir la eliminación de este bono (segundo aguinaldo) ni de otros bonos que hoy los trabajadores percibimos; son derechos adquiridos y conquistas sociales a los que jamás vamos a renunciar”, apuntó.



De acuerdo al Decreto Supremo 1802 “Esfuerzo por Bolivia”, las trabajadoras y trabajadores de los sectores público y privado serán beneficiados con el segundo aguinaldo cuando el crecimiento interanual –de julio a junio- del Producto Interno Bruto supere el 4,5% de crecimiento.



El dirigente remarcó que los trabajadores no permitirán que se elimine este beneficio, y por el contrario, contribuirán con capital humano, junto a la inversión del Estado y del sector privado, para el crecimiento de la economía.



La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, indicó que el dato del crecimiento del PIB será dado a conocer a fines de octubre, para definir si se paga o no el beneficio.