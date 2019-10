El cierre de campaña de Chi supera las 360 mil reproducciones en RRSS







17/10/2019 - 20:20:23

Página Siete.- En un año electoral con matices digitales, las candidaturas presidenciales transmitieron sus cierres de campañas en redes sociales donde el aspirante a presidente Chi Hyun Chung consiguió 367 mil reproducciones, superando a sus opositores mejor posicionados en redes sociales.



La transmisión del cierre de campaña del candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene más de 43.000 "me gusta" en la página Chi Hyun Chung de la red social Facebook. Una página alterna con el mismo nombre, mostró el acto en vivo, donde se registró 4.000 "me gusta", con lo que alcanzó la cifra más elevadas de reproducciones entre todos los candidatos.



El video de su cierre cuenta con 367 mil reproducciones, 3.655 compartidos y tienen 3.100 reacciones.



Por su parte el actual presidente, Evo Morales, que cuenta con más de 619 mil seguidores en su página Facebook Evo Morales Ayma, alcanzó las 130 mil reproducciones, 3.249 compartidos y 8 mil reacciones.



Los candidatos Carlos Mesa y Oscar Ortiz, también presentes en redes sociales, transmitieron en vivo los cierres de su campaña. Comunidad Ciudadana mediante la página Carlos D. Mesa Gisbert , alcanzó 44 mil reproducciones, 878 compartidos y 4.2 mil reacciones.



Finalmente Oscar Ortiz, que transmitió su cierre en la plataforma Youtube, y que fue compartida en su red social Facebook Movimiento Demócrata Social, alcanzó 208 visualizaciones, siete "me gusta" y un "no me gusta".