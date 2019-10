Solución de conflicto por tramo Canaletas-Entre Ríos depende de Gobernación de Tarija







17/10/2019 - 20:06:54

Tarija, (ABI).- El presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Vladimir Sánchez, explicó el jueves que la solución al conflicto por el tramo vial Canaletas-Entre Ríos está en manos de la Gobernación de Tarija, en el marco de una reunión que tuvo con los transportistas y el Comité Cívico regional.



"Hay una voluntad del Gobierno central de darle una solución, pero requerimos esa información complementaria que debe entregar la Gobernación en los cuatro ámbitos planteados que son técnico, social, ambiental, financiero para saber en qué estado está ese tramo y sobre esa información podemos llegar a algunas conclusiones", informó en una conferencia de prensa.



Agregó que la dirigencia del transporte y los cívicos se comprometieron a gestionar la información solicitada por la ABC para buscar una solución al conflicto que existe por ese tramo, debido a la falta de mantenimiento vial y que las instituciones tarijeñas piden que sea administrado por la ABC, aunque no forma parte de la red vial fundamental.



"La ABC para poder intervenir en cualquier lugar tiene que ser parte de la red vial fundamental, si no es parte de la red vial fundamental la ABC no puede invertir un peso, porque eso es malversación de fondos", agregó.



El ejecutivo del transporte sindicalizado "15 de Abril" de Tarija, Damián Castillo, explicó que cuando la ABC tenga la documentación requerida, presentará un informe técnico a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esa institución elabore una ley que le permita administrar la carretera en conflicto.



El presidente del Comité Cívico de Tarija, Carlos Dávila, advirtió que la Gobernación tiene un plazo de ocho días para entregar la documentación faltante, "para avanzar en una solución al tramo Canaletas a Entre Ríos".