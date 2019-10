Mi detención es política y arbitraria, dice el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista







17/10/2019 - 13:05:04

El Deber.- A través de un video que difunde la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), cuyo mensaje es atribuido a su presidente, Juan Martín Delgado, se pide a la población acompañarlo a él y a los otros detenidos en la audiencia cautelar que se realizará este jueves (15:30) en el Palacio de Justicia.



“Al ser mi detención política y arbitraria, como un trofeo de quienes nos persiguen, pido a la UJC declararse en Estado de Emergencia”, señala Delgado dirigiéndose a los integrantes de su directorio que no se encuentran tras las rejas.



El dirigente unionista asegura que se los está tratando de involucrar en incidentes que ocurrieron en una casa de campaña del MAS el pasado 12 de octubre, cuando el partido de Gobierno planeaba realizar una actividad política en las rotondas del segundo anillo; sin embargo, terminó en enfrentamientos.



Delgado pidió a la población que los acompañen en vigilia en las audiencias cautelares, donde se definirá su situación legal. “Nuestra lucha no es particular, representa el futuro y la lucha de los jóvenes”, concluyó.



En el mismo video, Camila Soruco, secretaria de Vinculación Femenina de la UJC, señala que la institución de la que es parte, no es responsable material ni intelectual de ninguno de los hechos de violencia en el cierre de campaña del MAS, realizado el pasado martes en el Cambódromo.



“Los detenidos están siendo vulnerados en sus derechos, convocamos a la población a la audiencia de los jóvenes”, concluye.



La UJC convocó a una vigilia en el cuarto anillo previo al acto proselitista del partido de Gobierno, donde la Policía aprehendió a los jóvenes. Posteriormente, en este lugar, se produjeron enfrentamientos entre civiles y uniformados.