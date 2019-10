Cámara de Comercio da por hecho de que este año no habrá doble aguinaldo





17/10/2019 - 12:44:05

Página Siete.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, dio por hecho de que este año no se pagará el segundo aguinaldo como ocurrió en anteriores periodos porque el crecimiento económico alcanza al 3.9%.



“En economía de nuestro país podemos decir que estamos creciendo este año a 3.9%, es algo importante en el contexto internacional y con ese crecimiento la Cámara anuncia que no habrá un segundo aguinaldo” dijo el representante de la CNC en la inauguración de una rueda de negocios en esa entidad que aglutina a las cámaras departamentales de comercio del país.



Según dijo que el empresariado también verá que el incremento salarial para el próximo año “que sea premiando a la productividad y no premiando a un incremento ciego” porque –según dijo- ser empresario en el país no es fácil.



“Muchos dicen que ser empresario es tener un don de héroe y todos nosotros, todos los empresarios, tenemos ese marco importante de desarrollo de esa línea, tenemos que cumplir etapas muy difíciles como la tributación, temas de doble aguinaldo, incremento salarial y otros” dijo Kempff.



El doble aguinaldo es un beneficio que se paga a los trabajadores cuando se alcanza o supera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) interanual (julio-junio) del 4,5%, según lo establecido en el Decreto Supremo 1802 de noviembre de 2013.



Desde la promulgación de ese decreto, el beneficio se pagó en 2013, 2014, 2015 y 2018. Las gestiones 2016 y 2017, el crecimiento de la economía no superó el umbral establecido del 4,5% de expansión para habilitar el pago.