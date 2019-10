Gobierno garantiza que continuará la subvención a los carburantes







17/10/2019 - 12:40:14

La Razón.- El Gobierno descartó ayer que se levante la subvención a los carburantes y, por el contrario, señaló que se trabaja en políticas de Estado para dejar de lado la importación de combustibles y reemplazarlos con la producción de los biocombustibles.



“Vamos a dejar de importar ya gasolina y diésel y (por otro lado) el etanol y otros biocombustibles que van a bajar la subvención (a los carburantes). La conversión de diésel a GNV (gas natural vehicular), gasolina a GNV es parte de la estrategia de política nuestra”, indicó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



Explicó que a la fecha Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) produce aproximadamente 58 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) de gas natural, mientras que la demanda, tanto del mercado interno como de Argentina y Brasil, alcanzan a los 56 MMm3d. Esto “quiere decir que estamos procesando esa cantidad y estamos produciendo mucha más gasolina” para el consumo del mercado interno.



El viernes, el vicepresidente Álvaro García garantizó que el Gobierno mantendrá la estabilidad, los precios de los combustibles y también impulsará la ejecución de proyectos para la autosuficiencia energética nacional y la reducción de la importación de diésel.



“Vamos a hacer biodiésel para sustituir importaciones y no elevar los precios de los carburantes en Bolivia los siguientes cinco años”, sostuvo el Mandatario.



Añadió que el Gobierno tiene una ruta para enfrentar la balanza deficitaria por la subvención a los carburantes, pero que no es con la subida de precios de los combustibles que afectaría a diferentes sectores de la sociedad.



Para sustituir la importación de gasolina y diésel, el Gobierno determinó impulsar en los últimos años la producción de biocombustibles en alianza con los empresarios privados del departamento de Santa Cruz.



El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 748 por el que incrementaba el precios de la gasolina y del diésel. No obstante, una semana después tuvo que anular la medida debido a que los diferentes sectores iniciaron medidas de presión.



Hace una semana, el Gobierno ecuatoriano determinó también levantar la subvención a los combustibles. Esa medida originó las protestas de su población.