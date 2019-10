Gremio de enfermeras retomará protestas en las calles







17/10/2019 - 11:47:37

Tal Cual.- La protesta del sector de enfermeras se suma a la del gremio de educadores con quienes comparten el mismo propósito de exigir mejores condiciones laborales y un salario que se adecue a la economía actual



El colegio de enfermeras anunció este miércoles 16 de octubre que retomarán las calles con el propósito de exigir mejoras en el salario y condiciones laborales adecuadas.



Ana Rosario Contreras, presidenta del colegio de enfermeras de Caracas, manifestó que “hoy el gremio de enfermería le anuncia al país que retomamos la calle, nos unimos a la justa protesta que se está llevando en el sector de los educadores porque el problema para nosotros es similar: condiciones de trabajo indignas, donde muchos de nuestros miembros están afectados en su salud por no tener barreras de protección, no contar con insumos necesarios para atender a los pacientes, amén de que ya no queremos seguir trabajando de gratis porque tenemos familia que mantener”.



Contreras afirmó que no se puede continuar prestando los servicios de enfermería “porque en nuestras casas no hay comida, no tenemos cómo limpiar los uniformes y no tenemos barreras de protección”.



Aseguró que el ajuste salarial “significa que seguimos en pobreza extrema”. En el sector de enfermería el nuevo monto del salario quedó en Bs. 240.000, o el equivalente a 19 dólares.



La principal vocera del colegio de enfermeras explicó que “como profesionales estamos exigiendo que nuestros salarios sean indexados a la hiperinflación, que se frene la emisión de dinero inorgánico, que se active al aparato productivo, porque no queremos irnos del país”.