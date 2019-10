Los ruandeses celebran el lanzamiento de los primeros Smart Phones Made in Africa





17/10/2019 - 11:42:11

Ahoraeg.- Los ruandeses están celebrando el lanzamiento de los primeros teléfonos inteligentes “Made in Africa” del continente, presentado por el Grupo Mara, que opera desde el país del este de África.



La Mara X y la Mara Z utilizarán el sistema operativo Android de Google y costarán 175.750 francos ruandeses (190 dólares) y 120.250 francos ruandeses (130 dólares). Competirán con Samsung, cuyo teléfono inteligente más barato cuesta 50.000 francos ruandeses (54 dólares), y con teléfonos sin marca a 35.000 francos ruandeses (37 dólares).



El CEO del Grupo Mara, Ashish Thakkar, después de recorrer la compañía junto con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, declaró que se dirigían a los clientes dispuestos a pagar más por la calidad: “Este es el primer fabricante de teléfonos inteligentes en África”. Añadió que otras empresas ensamblan teléfonos inteligentes en Egipto, Etiopía, Argelia y Sudáfrica, pero importan los componentes.



Thakkar señaló que “En realidad, somos los primeros en hacer manufactura. Estamos fabricando las placas base, estamos fabricando las subplacas durante todo el proceso. Hay más de 1.000 piezas por teléfono”. El ejecutivo de telecomunicaciones informó que la planta había costado 24 millones de dólares y que podía fabricar 1.200 teléfonos por día.



Mara Group espera beneficiarse del Tratado de Libre Comercio Continental Africano, un pacto destinado a formar un bloque comercial de 55 naciones, para impulsar las ventas en toda África. El acuerdo debe comenzar en julio del próximo año, con el objetivo de unir a 1.300 millones de personas y crear un bloque económico de 3,4 billones de dólares. Pero todavía se encuentra en una fase muy temprana y no se han acordado plazos para la abolición de los aranceles.