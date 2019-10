Pompeo acusa a Maduro de usar la comida como arma política







17/10/2019 - 10:28:11

VOA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de usar los alimentos como un "arma política".



Pompeo alertó además sobre el hecho de que más del 90 por ciento de los venezolanos no puede obtener lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias más elementales.



El secretario de Estado estadounidense ha sido una voz clave dentro de su gobierno para visibilizar en el terrero internacional la crisis que padece Venezuela.



"Más de 280 millones de personas padecen hambre crónica, incluido el 94 por ciento de los venezolanos que no pueden cubrir las necesidades alimentarias diarias. Los venezolanos se refieren a esto como la ‘dieta de Maduro’”, indicó Pompeo en su cuenta de Twitter junto a un video.



"Si bien Estados Unidos otorga millones de dólares en ayuda, Maduro usa la comida como arma política", indica Pompeo.



Además señala que “Maduro fuerza a los venezolanos a escoger entre comida y libertad".



El video incluye un audio de una mujer advirtiendo las condiciones, entre ellas la obligatoriedad de firmar un documento, para obtener las cajas de comida que reparte el gobierno en disputa como parte de la iniciativa conocida como el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP): "Jefe de familia que no firme pues no se le será despachado el beneficio de la bolsa CLAP", se escucha en el video.



"No me parece que yo tenga que firmar para que me den una caja que ya yo pagué", dice otra mujer en el mismo video.



Las cajas de comida fueron creadas según el gobierno en disputa para combatir la escasez, pero ha sido criticado por varios países después de denuncias de corrupción y para ejercer presión política sobre los venezolanos.