FMI sostiene que la crisis económica de Nicaragua se extenderá hasta 2022







17/10/2019 - 10:26:34

VOA.- La crisis económica que afecta a Nicaragua se extenderá hasta el año 2022, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que sostiene que la caída de la economía continuará durante el 2020 en un porcentaje del 0.8% y del 0.1% en el 2021. El FMI mantiene que economía caerá 5 % este año.



Según el organismo financiero internacional recién para el 2022 el país podría tener un respiro. Sin embargo, economistas locales, como Luis Murillo, sostienen que el panorama podría ser más desalentador, ya que los organismos financieros no consideran un factor vital como es la situación política.



“Incluso, llegando a eso, estaríamos en un estancamiento económico, porque la economía venía creciendo a un 4 y 5%; mientras nosotros no resolvamos el problema político, prácticamente las tasas de crecimiento van a ser negativas y estaríamos el próximo año entrando a una depresión económica”, dijo el especialista a la VOA.



En 2022, según el FMI, el Producto Interno Bruto nicaragüense comenzaría a crecer en un 0,4 por ciento. Luego, en 2023 el crecimiento sería de 1% y en el 2024 de 1,5 %. Todas estas tasas están por debajo del cinco por ciento que en promedio se expandió la economía previo a 2018.



Sin embargo, el diputado sandinista, Wilfredo Navarro, aseguró que la confianza del gobierno esta puesta en las proyecciones del Banco Central de Nicaragua, que espera una recuperación económica el próximo año.



“Las proyecciones nuestras son las que nos interesan, y tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda dicen que la recuperación positiva de Nicaragua es en el 2020, ahí arrancamos nuevamente con un crecimiento positivo”.



El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina son los organismos internacionales que coinciden en identificar un pésimo desempeño de la economía de Nicaragua para este año y la critica recuperación en los años venideros.



La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) alertó tras conocerse las proyecciones del Banco Mundial, que estas significaban que la economía no podrá generar empleo y la pobreza se elevará.