Brexit: La UE y Reino Unido alcanzan un nuevo gran acuerdo







17/10/2019 - 09:06:15

RT.- La Unión Europea y Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre el Brexit, según lo han confirmado este jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.



"Donde hay voluntad, hay acuerdo, ¡tenemos uno!", ha anunciado Juncker a través de su cuenta de Twitter. El jefe de la Comisión Europea ha calificado el acuerdo de "justo y equilibrado para la UE y el Reino Unido", así como de testimonio de su "compromiso de encontrar soluciones".



En este sentido, el alto funcionario ha recomendado que la cumbre de la Unión Europea respalde el trato alcanzado.



Johnson, por su parte, ha confirmado en su Twitter que las dos partes han logrado "un gran nuevo acuerdo", y ha emplazado al Parlamento británico a apoyarlo en una votación el próximo sábado para que el Gobierno pueda "pasar a otras prioridades".



Tras el anuncio del acuerdo, la libra esterlina se ha disparado por encima de los 1,29 dólares por primera vez desde el pasado mes de mayo. Además de subir un 0,9 % frente al dólar, la moneda británica sumó un 0,4 % contra el euro, situándose en los 1,16 euros por unidad.



¿Qué pasará a partir de ahora?



El acuerdo, que llega después de una semana de intensas negociaciones entre las dos partes, se presentará a los líderes europeos en una cumbre de dos días en Bruselas que comienza este jueves.

El primer ministro británico, Boris Johnson (d), habla con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, el 25 de agosto de 2019. "No se trata de ganar un juego estúpido de acusaciones": Tusk arremete contra Johnson por el Brexit



Además de los líderes europeos, el consenso debe ser aprobado por el Parlamento británico, que rechazó el acuerdo de retirada de la exprimera ministra Theresa May en tres ocasiones. El nuevo pacto será presentado este sábado para someterse a la votación del Parlamento británico, según lo ha confirmado una portavoz de Johnson.

No se votará hasta que el Parlamento británico lo apruebe



Si en esa sesión extraordinaria no se aprueba el acuerdo, Londres debe solicitar a la UE una nueva prórroga hasta el 31 de enero, según lo estipula una ley adoptada recientemente por el Parlamento, la Ley Benn.



Mientras, un vocero del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) ha declarado a Reuters que su posición sobre el Brexit no había cambiado y que no puede apoyar el acuerdo propuesto por Johnson y la UE.