Fútbol boliviano se reactiva con emociones en la tabla







17/10/2019 - 07:49:58

El fútbol boliviano vuelve a las canchas este fin de semana tras la finalización de la fecha FIFA. La División Profesional programó cuatro partidos para el viernes y tres para el sábado por las elecciones nacionales fijadas para el domingo 20 de octubre en todo el país.



La fecha 16 del torneo Clausura se abrirá en La Paz con el partido entre Bolívar y Guabirá, mientras que Royal Pari y Destroyers cerrarán la misma en Santa Cruz. El líder Wilstermann tendrá la oportunidad de seguir estirando su ventaja ante Real Potosí, que no gana desde hace más de un mes.



Aurora, Destroyers y Sport Boys se juegan más que tres puntos en esta jornada, ya que el equipo cochabambino, que visitará a The Strongest, está obligado a ganar y esperar un tropiezo del cuchuqui (ante Royal Paro) o del Toro warneño (ante Blooming), para salir de la última posición de la tabla acumulada (sumatoria de los dos torneos del año).



El celeste del valle, es último con 32 puntos, mientras que Destroyers y Sport Boys están un peldaño más arriba, con 34 unidades.



Los partidos – 16ta. Fecha



Viernes 18 de octubre de 2019



15:30 Bolívar vs. Guabirá



18:15 Wilstermann vs. Real Potosí



20:30 Oriente P. vs. Always Ready



20:30 Nacional P. vs. San José



Sábado 19 de octubre de 2019



15:00 The Strongest vs. Aurora



17:15 Sport Boys vs. Blooming



19:30 Royal Pari vs. Destroyers