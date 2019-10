Tres opciones para ser sede de las finales de la Conmebol







17/10/2019 - 07:48:25

El Diario.- Hoy, 17 de octubre en Luque, Paraguay, se definirán las sedes de las finales únicas de la Copa Libertadores 2020 y Copa Sudamericana 2020. Solamente Argentina, Brasil y Perú se disputan las plazas en el sorteo de Conmebol.



Para la Libertadores del próximo años se barajan ocho estadios: Mario Alberto Kempes (Córdoba), Mineirao (Belo Horizonte), Arena do Gremio (Porto Alegre), Beira-Río (Porto Alegre), Maracaná (Río de Janeiro), Morumbí (San Pablo), Arena Corinthinas (San Pablo) y el Estadio Nacional (Lima).



En la Sudamericana, hay menos candidatos. Los cuatro que se disputan un lugar son los estadios Mario Alberto Kempes, Único de La Plata, Mané Garrincha en Brasilia y el Estadio Nacional de Lima.



Claramente, que si el ex Chateau Carreras o el Nacional de Perú es elegido para una final, no podrá albergar la otra.



En cuanto a las fechas de los partidos, se estima con que serán a fin de año, pero todavía no hay nada concreto.



En los diferentes campeonatos sudamericanos se desarrollan con normalidad para dar a conocer, a final de este año, a los equipos clasificados a la Libertadores y la Sudamericana.



En Bolivia solo se tiene a Bolívar confirmado en la fase de grupos del máximo certamen internacional de clubes.



Al final de este año se conocerá a los otros clasificados en ambos certámenes.



En Argentina hay cuatro equipos que disputarán la Libertadores del año que viene: Racing, Defensa y Justicia, Boca y River. Por la Sudamericana, representarán a Argentina Atlético Tucumán, Vélez, Independiente, Tigre y Unión.



Cabe recordar que la final única de la Libertadores 2019 se disputará el próximo 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.



La próxima semana se desarrollarán los partidos de vuelta en la fase de semifinal.



Por su parte, la Sudamericana se definirá en La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Los finalistas son Newell’s Old Boys e Independiente del Valle.