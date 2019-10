Wilstermann no se confía del mal momento que atraviesa Real Potosí





17/10/2019 - 07:47:20

Los Tiempos.- Wilstermann enfrentará mañana (18:15) a Real Potosí, uno de los coleros del torneo Clausura, pero esa posición en la tabla de posiciones no será razón para que los aviadores se confíen.



“Real Potosí de ninguna manera será accesible. Creo que estos partidos son los más difíciles a la hora de motivarse, son los encuentros en que uno no se puede confiar y regalar minutos y puntos”, sostuvo Fernando Saucedo, uno de los referentes de Wilstermann.



De la misma opinión es el goleador del equipo aviador Gilbert Álvarez, quien incluso recordó que muchas veces le tocó estar al otro lado en equipos con problemas económicos, pero que eso los incentivaba más al momento de jugar ante planteles grandes como el cuadro aviador.



“Veníamos a mostrarnos, porque era jugar contra un grande, ahora ellos se enfrentarán al puntero y creo que tienen el doble la motivación. Por eso, será un partido difícil, complicado, como son todos lo que tenemos en casa”, sostuvo Álvarez.



Wilstermann es el actual líder del campeonato Clausura con 33 puntos en 15 fechas disputadas. Mientras que Real Potosí es penúltimo del torneo con tan sólo 11 unidades.



En el partido de ida entre ambos cuadros, el pasado 25 de julio, disputado en la Villa Imperial, Wilstermann se trajo los tres puntos, tras vencer por 0-1.



Los futbolistas del plantel aviador afirmaron que intentarán ponerse arriba en el marcador lo más antes posible y luego manejar los hilos del cotejo con mayor tranquilidad.



“El error debe ser mínimo si queremos pelear el título, queremos salir campeones, tenemos que hacer respetar la casa. Trataremos de concretar las jugadas y abrir el marcador lo más antes posible”, sostuvo Álvarez.



DT DÍAZ EMPEZÓ A DELINEAR EL ONCE



El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, empezó a definir al posible once titular que enfrentará mañana a Real Potosí.



Carlos Melgar y Gilbert Álvarez se incorporaron ayer a los entrenamientos, pero hicieron trabajo diferenciado.



La práctica de ayer de Wilstermann fue a puertas cerradas, pese a ello se pudo averiguar que el once que alineó Diaz es el siguiente: Giménez; Orfano, Zenteno, Benegas, Aponte; Galindo, Ortiz, V. Melgar, Saucedo; Chávez; Nilson.



Después hizo varios cambios, incluyendo a Laredo.



Lo más seguro es que Álvarez sea el delantero mañana ante los Lilas.