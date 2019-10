El superclásico se disputará luego del paréntesis







17/10/2019 - 07:46:06

Página Siete.- El superclásico entre The Strongest y Bolívar será el partido más importante de la fecha 23 del Clausura, que se disputará al retorno del último paréntesis que existirá por la fecha FIFA de noviembre.



El clásico podría decidir en gran parte si uno o los dos tradicionales rivales del fútbol boliviano continúa en carrera para conseguir el título. Para que ello ocurra tienen que perder la menor cantidad de puntos en las siete fechas que se jugarán desde mañana.



Después del choque entre celestes y atigrados, ambos no tendrán rivales directos en los restantes tres fechas hasta la conclusión del torneo.



La Selección nacional tiene previsto jugar el 15 del próximo mes frente a su similar de Chile y el 19 lo hará con Panamá. Si bien los clubes tienen la obligación de ceder sus jugadores convocados a la Verde, a esas alturas del campeonato “todos velarán por sus intereses” y por los tres millones de dólares de premio que ofrece Conmebol.



En el último receso que concluyó ayer Bolívar cedió a seis jugadores al seleccionado, en cambio The Strongest sólo aportó con el portero Daniel Vaca y Wilstermann aportó sólo a Gilbert Álvarez.



La gran interrogante es si Farías volverá a llamar sólo a un jugador del Tigre y del aviador y mantendrá la misma convocatoria para los jugadores celestes. El DT de The Strongest, Mauricio Soria, afirmó la pasada semana que “en fecha FIFA no tengo problemas que me llamen la cantidad de jugadores que vean necesario”.