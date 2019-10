Proyecto Mutún avanza en 30%, pero no colma expectativa laboral





17/10/2019 - 07:37:42

Los Tiempos.- Aunque la construcción de la planta siderúrgica Mutún, ubicada en Puerto Suárez (Santa Cruz), tiene 30 por ciento de avance, aún no colma las expectativas laborales en la región. La Central Obrera Regional (COR) de la provincia Germán Busch pidió reunirse con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la china Sinosteel para manifestar la necesidad de incrementar la demanda laboral y nivelar salarios.



José Luis Parada, director de la ESM en representación de la Gobernación de Santa Cruz, informó que el avance del proyecto está dentro de los plazos establecidos y que, a la fecha, se ha desembolsado un total de 90 millones de dólares a Sinosteel, firma encargada de la construcción de la siderúrgica.



Parada aseguró que tanto Sinosteel como la empresa a cargo de la fiscalización, la china Chongquing Cisdi Engineering Consulting Co, se encuentran en operación llevando a cabo obras civiles. Anunció, además, que a inicios de noviembre se realizará una inspección de los avances del proyecto que pretende industrializar el mineral de hierro existente en el cerro de El Mutún.



La semana pasada, el presidente de la ESM, Jesús Lara, indicó a ABI que Sinosteel hizo un nuevo pedido de equipos principales para las plantas de concentración, peletización, laminación y energía eléctrica, así como para los hornos de función.



Lara precisó que la adquisición de estos equipos amerita un nuevo desembolso de 43 millones de dólares y que se prevé que la planta sea inaugurada a mediados de 2021 con una capacidad de producción de 194 mil toneladas de acero laminado.



Sin embargo, el secretario ejecutivo de la COR de Puerto Suárez, Gilbert Córdova, informó que la demanda laboral del proyecto “no es como se esperaba” porque, a la fecha, solamente se llevó a cabo la construcción de un campamento y de una planta mezcladora de concreto y no así de la planta siderúrgica como tal.



Córdova señaló que la construcción del proyecto tiene al menos tres meses de retraso, aunque la ESM dice estar en los plazos fijados.



El dirigente de la clase trabajadora dijo que se envió un pliego petitorio a la ESM y a Sinosteel para solicitar una reunión y coordinar actividades, puesto que no se está haciendo uso de la bolsa laboral para la contratación de personal.



Según él, al menos 120 personas ya fueron contratadas para diversas funciones, pero solamente 40 a través de la bolsa administrada por el Ministerio de Trabajo que tiene la finalidad de reunir currículos y dar oportunidades de trabajo a la población porteña, en función a los requerimientos de la empresa.



La COR exige la nivelación de salarios, puesto que, por ejemplo, un albañil gana solamente Bs 2.500 por mes



MUTÚN ALBERGA 40 MIL MILLONES DE T



El cerro El Mutún, considerado uno de los yacimientos de hierro más importantes del mundo, alberga aproximadamente 40 mil millones de toneladas de este mineral.



La construcción de la planta fue postergada en tres oportunidades. La última, en 2011, a raíz de la ejecución de boletas de garantía a la empresa india Jindal, la cual arguyó incumplimiento en la provisión de gas.



La obra tiene 30 meses de plazo y se ejecuta con recursos de un crédito del Eximbank chino que ascienden a 536 millones de dólares. Consta de cinco etapas: diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y operación de la planta.