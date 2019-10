Billetera Móvil: Tras múltiples fallas, usuarios temen no cobrar





17/10/2019 - 07:36:13

Página Siete.- Luego de 10 meses de uso con múltiples fallas y una lluvia de críticas, los beneficiarios que hasta ahora no usaron la app Billetera Móvil -para el cobro del 15% del segundo aguinaldo en especie- temen que su crédito se revierta.



Ya sea por extravío, robo u olvido del PIN, los usuarios de la aplicación para compras de la segunda bonificación acuden a las oficinas de la Agetic para que les ayuden a disponer del saldo que tienen asignado, ya que el plazo para disponer del 15% de su aguinaldo es el 31 de diciembre.



“Me robaron el celular y, como yo soy la única que sabe mi PIN, tuve que venir a las oficinas para que me lo repongan. Si no, se puede revertir el dinero, ya va a vencer el plazo”, contó una usuaria, en las oficinas de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), en La Paz.



Esta profesora de la ciudad de El Alto tuvo que “escapar” de sus labores para visitar las oficinas en el horario “de oficina” de la agencia estatal encargada.



El 12 de diciembre de 2018, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3747, que establece los criterios complementarios para el pago del segundo aguinaldo.



La norma dispone que el 15% de ese beneficio, tanto en el sector público como privado, sea pagado en especie, con la compra de productos nacionales.



El 15% del salario de la maestra entrevistada es de unos 800 bolivianos. “Ya la activé, compré de Emapa, arroz, azúcar y aceite. Quería comprarme unos zapatos, pero mi dijeron que ya no había, así que compraré más víveres antes que se venza el plazo”.



Los productos que se pueden adquirir son alimentos, ropa, joyas, zapatos y otros. Agetic creó una cuenta en la que están inscritas varias empresas nacionales.



A poco de anunciar la forma de pago de este beneficio, el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, declaró que se puede usar el monto de la billetera móvil “ durante toda la gestión 2019”.



Pero los problemas surgen cuando el usuario pierde su celular, instala la app en un nuevo dispositivo o se olvida el PIN. La aplicación muestra una línea a la que se puede llamar, sin embargo, para los casos de robo se pide visitar las oficinas de Agetic.



“Llamé a ese teléfono y me dijeron que debo ir a la Agetic. Yo no tengo tiempo para hacerlo, porque estoy trabajando a esas horas. Creo que perderé mi dinero”, lamentó otra beneficiaria.



La aplicación Doble Aguinaldo ya tiene más de 500 mil descargas en Play Store y App Store. En los comentarios, durante los 10 meses que lleva en funcionamiento, hay muchas quejas sin respuesta. Son varios los usuarios que reclamaron que surgen problemas al actualizar la app o validar una cuenta con el PIN.



“Siempre tuve la aplicación instalada, pero por sus malas actualizaciones, que ustedes sacaron, mi cuenta se cerró. Ahora me sigue saliendo un mensaje de que vaya a la opción 3, llamo a ese bendito número y nunca contestan. Me siento estafada por este Doble Aguinaldo”, publicó un usuario, el 26 de julio pasado.



Otros tantos se quejan porque el número de reclamos corresponden a La Paz, pese a que el beneficio tiene alcance nacional.



A pesar del temor de la gente, de perder su crédito, el viceministro Durán aseguró que “la Billetera Móvil no es un mecanismo que va a tener algún tipo de reversión, estimamos que (el trabajador) en los primeros seis meses podrá usarlo, porque estamos hablando de un 15%”.



Página Siete visitó ayer las oficinas de la Agetic, para plantear las preguntas sobre la reversión de crédito, pero ningún funcionario respondió la solicitud.



Gestión de quejas



Web Cuando un usuario desea emitir un reclamo, lo más común es que busque información en la web de la Agetic. Allí se le brinda la línea 2184026. Cada minuto de llamada a esa central tiene un costo de 70 centavos de boliviano.



Línea Cuando un usuario logra que se le atienda el teléfono y denuncia el robo de su celular o extravío, le solicitan que deje sus datos para que se le devuelva la llamada.



Dudas Los beneficiarios desconocen qué pasará cuando conserven un saldo menor al precio de un producto. Asimismo, reclaman porque cada vez menos comercios ofrecen artículos para el pago a través de la Billetera Móvil.