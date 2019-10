Biocombustible sumará créditos a soyeros y cañeros







17/10/2019 - 07:32:47

El Día.- La caída en el precio del grano de la soya y los impactos de la sequía sobre el sector agroindustrial han impulsado para que los soyeros acudan a créditos productivos al Banco de Desarrollo Productivo (BDP), al igual que los cañeros que ingresaron a la producción de los biocombustibles junto con la ampliación de la frontera agrícola.



Se requiere una mayor fortaleza. Diego Suárez, gerente general del BDP dijo que en el caso del sector soyero no solo acudió al banco, sino también al regulador como es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).



"Hemos tenido reunión con el sector soyero y estamos tratando caso a caso para ver de atender de manera particular a cada uno de los soyeros que requiera una mayor fortaleza y capital de trabajo e inversión (...). No podemos pensar en un crédito para todo el sector ya que un caso no es igual al de al lado", explicó.



El sector cañero dijo que también requirió de financiamiento, principalmente para el capital de trabajo. "Creemos que con el biocombustible la demanda de este sector será mayor y en eso estamos trabajando con el Banco de Desarrollo", señaló.



Techo tope de crédito. El ejecutivo del banco indicó que no hay un techo tope de crédito, ya que este depende de la demanda y políticas de riesgo del BDP y la capacidad de pago del solicitante. Sin embargo, precisó que los activos del BDP oscilan en $us 600 millones.



"Trabajamos en segundo y primer piso y nuestra cartera a través de nuestras 33 agencias para el primer piso se tiene un crecimiento continuo", sostuvo.



Refinanciamiento. Suárez destacó además que el BDP presenta una mora menor al 1.5%, lo que muestra que los productores son buenos pagadores y están cumpliendo con sus obligaciones.



"El Banco de Desarrollo Productivo tiene toda la apertura para reprogramaciones y ver caso por caso y ver qué opciones: hay tanto de asistencia técnica como de refinanciamiento", sostuvo.



En cuanto a los incendios forestales en la Chiquitanía dijo que la afectación sobre el sector productor ha sido menor, pero que el BDP tiene entre sus políticas coadyuvar en los casos de desastres.