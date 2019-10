Santamaría dice que el MAS busca pretextos para desconocer resultado de las elecciones







16/10/2019 - 21:11:46

Página Siete.- El diputado por Unidad Demócrata, Wilson Santamaría cree que el Movimiento Al Socialismo (MAS), al culpar a la embajada de Estados Unidos de cometer injerencia, está buscando un pretexto para desconocer el resultado de los comicios del domingo.



“Me parece la crónica de una derrota anunciada de un gobierno asustado, que está buscando el pretexto para intentar desconocer el resultado que le va a ser adverso el domingo, y por eso empieza a ver fantasmas y a echarle la culpa a actores que no participan en absoluto en la política nacional”, dijo Santamaría.



El diputado del MAS, Lino Cárdenas aseguró que el Estado boliviano tendría las pruebas de la injerencia que realiza la embajada estadounidense en contra de los asuntos internos del Estado boliviano, y que las harían conocer “en su momento preciso”.



“El Gobierno tiene evidencias de estas acciones que realiza la embajada americana y en su momento preciso van a ser las instancias del Órgano Ejecutivo, los que van a hacer conocer esta clase de acciones, que significa injerencia a los actos internos que realiza el Estado boliviano”, dijo Cárdenas.



En agosto el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana aseguró a los medios de comunicación que tiene “pruebas” de la intromisión de Estados Unidos en los procesos electorales de Bolivia, en los últimos 50 años, dijo la autoridad en esa oportunidad.



Quintana anunció que presentaría las pruebas a la semana siguiente, situación que no se dio. Sobre el tema, el diputado Santamaría manifestó que se trata de una estrategia que ya se había caído por parte del MAS, el intentar culpar a la embajada de Estados Unidos por los resultados electorales, y aseguró que el partido de gobierno ya no tiene credibilidad.