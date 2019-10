Bolsonaro viaja a Japón para fomentar el comercio y las inversiones







16/10/2019 - 19:38:03

Agencia Brasil.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, inicia dentro de una semana una visita oficial a Japón y China, con el objetivo de consolidar el comercio con estas dos naciones y señalar al mundo que Brasil está comprometido con la apertura económica, con la firma de acuerdos y con el programa de reformas, dijo el embajador Reinaldo José de Almeida Salgado, secretario de negociaciones bilaterales en Asia, Pacífico y Rusia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.



Juntos, Japón y China tienen un total de US$ 100 mil millones en inversiones en Brasil. Asia lidera las exportaciones e importaciones brasileñas. Solo en los primeros nueve meses de 2019, el 40% de las exportaciones de Brasil fueron destinadas a la región, mientras que el 33% de las importaciones de Brasil provino de Asia.



La visita de Bolsonaro comenzará en Japón, donde asiste al evento de entronización del emperador Naruhito el 22 de octubre, seguido de un banquete que ofrecerá a los presidentes el primer ministro japonés Shinzo Abe el 23 de octubre. El mismo día, habrá una reunión de Bolsonaro con miembros de un grupo de notables, compuesto por los líderes de las principales empresas de Japón, como Mitsui, Toyota, Honda y Mitsubishi. “El plato más fuerte serán las inversiones [para el futuro]”, dijo el embajador Reinaldo Salgado.

Acuerdo comercial



Para Salgado, tanto Brasil como Japón tienen interés en reanudar el dinamismo del comercio bilateral. Los dos países, junto a los otros miembros del Mercosur, incluso pretenden comenzar pronto las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial Mercosur-Japón.



De acuerdo con el embajador Salgado, el comercio entre los dos países alcanzó los US$ 7 mil millones de enero a septiembre de este año, lo que significa un crecimiento del 15%. “No está mal. Lo malo es que ese número ha estado disminuyendo en los últimos años”, dijo el diplomático. En 2011, las cifras de comercio bilateral fueron dos veces más altas que hoy, señaló.



Según Salgado, Japón anteriormente no era un país favorable a acuerdos comerciales, pero ahora está más abierto a buscar negociaciones con Brasil. Él dijo que los cálculos realizados por consultores japoneses advierten que, desde el punto de vista de Japón, el acuerdo UE-Mercosur quita fuerza del mercado de exportación japonés. De acuerdo con estos estudios, el 97% de las exportaciones de la Unión Europea a Brasil corresponden a productos que Japón ya exporta al mercado brasileño.

China



Desde Japón, el presidente brasileño viajará a China, donde se reunirá con autoridades chinas los días 24 y 25 de octubre. Será la continuación de una extensa agenda de visitas mutuas de autoridades de ambos países, afirmó el embajador.



Además de los ministros brasileños que fueron a China y de autoridades chinas que vinieron a Brasil, el embajador citó la visita del vicepresidente brasileño Hamilton Mourão al país asiático en mayo. Recordó que Mourão presidió una comisión bilateral chino-brasileña de alto nivel y coordinó las actividades de 12 subcomisiones.



“La visita del presidente Bolsonaro celebra los 45 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y China”, dijo el embajador Reinaldo Salgado. Según él, habrá una reunión de empresarios brasileños y chinos, promovido por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil). El diplomático dijo que la ampliación de las exportaciones brasileñas a China y al resto del continente asiático se realiza a través de estas reuniones, que ayudan a eliminar las dificultades y atraer inversiones.