El hijo de Gloria Trevi se lanza como cantante







16/10/2019 - 19:10:59

Quién.- Desde que Ángel Gabriel estaba en el vientre de su mamá, ya era noticia, sin embargo, el joven de 17 años quiere desprender de la figura de Gloria Trevi para demostrar que el talento corre por sus venas y así emprender su propia su propia carrera musical de la mano de su primer sencillo “Si Te Encuentro Sola”.



“Tengo una mamá que me quiere mucho y me apoya siempre pero también lo veo como un reto. Mi mamá es una leyenda en la música y yo siempre digo que en el futuro quiero superarla y que el futuro digan. ‘la mamá de Ángel y no el hijo de Gloria Trevi.



“Fui bendecido con una madre espectacular y por eso estoy muy agradecido. Cuando yo le dije que me quería dedicar a la música me pregunto que si estaba seguro, porque es una carrera muy difícil, pero estoy seguro que le voy a echar muchísimas ganas y primero Dios espero que me vaya muy bien”, declaró el cantante en entrevista para Quién.



La joven promesa tuvo su primera presentación en vivo en agosto del año pasado en McAllen y Laredo, Texas, durante dos concierto del Versus Tour, gira que su madre protagonizó junto a Alejandra Guzmán .



“Fue una gran experiencia y una oportunidad para aprender y para mejorar. Yo ahora veo el video y me da pena porque siento que no canté increíble en ese concierto, pero yo lo tomo como una experiencia y una oportunidad para aprender y para mejorar”. agregó.



El joven ya comenzó a prepararse para emprender una carrera artística y a través de su cuenta de Instagram comparte pequeños videos en los que muestra sus primeras lecciones de música, así como algunas melodías que él mismo compone.



Además de contar con el respaldo de Gloria, Ángel está asesorado por el productor Armando Ávila, quien ha trabajado con grandes artistas como Yuridia y Aleks Syntek. Hasta el momento, el joven ya cuenta con más de 80 mil seguidores en sus redes sociales, quienes a diario muestran su apoyo y sus mejores deseos para la futura estrella.



“Yo se que tengo muchas oportunidades que quizás muchas personas no tengan, asi que uno de mis sueños es poder darles esas oportunidades a quienes no las tienen. Así que en el futuro me gustaría abrir una escuela de música. Yo creo que mucha gente tiene talento y quiero darles esa oportunidad para que puedan descubrir y desarrollar ese talento y puedan aprender y mejorar”, compartió el cantante.



Hace unos días, la misma Gloria Trevi acompañó a su hijo en su presentación ante la prensa como solista. Durante su encuentro con los medios de comunicación, la cantante regiomontana abundó sobre el difícil episodio en la vida de ambos, pues su primogénito nació en una cárcel brasileña en febrero de 2002 y estuvo separado de su mamá hasta que la intérprete de ‘Pelo suelto’ salió de prisión en 2004.



Sin embargo, Gloria confía en que esa etapa de su vida le ayude a mantener los pies en el suelo.



"Él no nació en una cuna de oro, él nació en un situación muy difícil y vino y me iluminó la vida", aseguró Trevi ante la prensa.