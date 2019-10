Jennifer Aniston rompe récord Guiness con su cuenta de Instagram







16/10/2019 - 18:59:40

Quién.- Este martes, la actriz Jennifer Aniston hizo un movimiento que sus fans no esperaban: abrió su cuenta oficial de Instagram , la que estrenó con una foto en la que aparecen sus compañeros de reparto en la serie Friends, misma que la lanzó a la fama hace más de dos décadas y media.



Y tan sólo le tomó cinco horas y 16 minutos para, sin querer, romper un Récord Guiness, pues en ese tiempo logró sumar un millón de seguidores. Incluso, por un momento su cuenta de Instagram ya no permitía seguir acumulando seguidores, aunque más tarde, el problema se solucionó.



“Y ahora también somos AMIGOS de Instagram. HOLA INSTAGRAM”, fue el mensaje con el que dio inaugurada su presencia en esta red social, mismo que publicó a las 6:03 de la mañana. Además, Jennifer Aniston también escribió una mini-biografía en la que se puede leer: ”Mis amigos me llaman Jen” (My friends call me Jen).



De esta primera publicación han pasado poco más de 24 horas, pero la locura por “Rachel” y su cuenta de Instagram no ha disminuido. De hecho, su primera (y hasta el momento única) foto publicada ya acumula 11 millones 23 mil 490 “me gusta”, mientras que su número de seguidores sigue en aumento, pues ya tiene registrados 9.6 millones.



Con este récord Jennifer Aniston superó a los duques de Sussex, Harry y Meghan, quienes lograron el millón de seguidores en cinco horas 45 minutos. Previo a ellos el cantante Kang Daniel, ídolo del K-Pop consiguió el millón de followers en 11 horas, 36 minutos.



Este no es el primer Récord Guiness de Jennifer Aniston, pues lo ganó anteriormente junto con sus compañeras en Friends, Courteney Cox y Lisa Kudrow, como las Actrices Mejor Pagadas por Episodio.



La foto con la que la intérprete de “Rachel” inauguró su red social es muy significativa pues lanza un mensaje muy claro: aunque no haya un reboot de Friends o a pesar de que ella y sus compañeros jamás vuelvan a trabajar juntos, siempre y como desde hace 25 años seguirán siendo amigos.