Gobierno adjudicará en noviembre construcción de dos plantas petroquímicas







16/10/2019 - 18:03:04

La Paz, (ABI).- El Gobierno adjudicará el siguiente mes la construcción de dos plantas petroquímicas; una de metanol y otra de urea-formaldehído, que fortalecerán el complejo industrial de urea y amoniaco instalada en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, informó el miércoles el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.



"En noviembre vamos a adjudicar dos plantas petroquímicas para el inicio de construcción que es metanol y urea-formaldehído, que van a estar dentro (...) del complejo de fertilizantes", dijo la autoridad en declaraciones a la red Patria Nueva.



De acuerdo con el programa de inversiones de YPFB, la planta de metanol -producto químico utilizado en la fabricación de artículos como adhesivos, plásticos y pinturas- demandará $us 20 millones de inversión.



Por otra parte, el proyecto de urea-formaldehído (resina sintética de alta demanda en el área de construcción) costará $us 16 millones y será complementario a la planta de urea y amoniaco, instalada en el trópico de Cochabamba.



El ministro Sánchez destacó que gracias a la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 se consolidó la industrialización con la implementación y puesta en marcha de importantes emprendimientos.



"La industrialización (de los recursos naturales, como el gas) es una realidad, hace siete o seis años las plantas separadoras de líquidos (Río Grande en Santa Cruz y Gran Chaco en Tarija) ya están operando", dijo la autoridad.



Agregó que otro de los complejos industriales que está en marcha es la planta de amoniaco y urea, además de la megaplanta de propileno y polipropileno -plásticos duros y blandos-, que será construida en Tarija, con una inversión de más de $us 2.000 millones.



Para la edificación de este último complejo petroquímico, YPFB publicó en agosto la licitación para contratar a la empresa internacional que realice la ingeniería básica, según datos oficiales.