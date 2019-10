Costas pide el voto por Ortiz







16/10/2019 - 17:41:43

Santa Cruz.- El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a través de un mensaje en su cuenta de rdes sociales, pidió el voto por el candiadto de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz.



“Que nadie me pida que ceda Santa Cruz al centralismo que nos oprimió, para echar al que me oprime hoy. Yo votaré por Santa Cruz, votaré por nuestra lucha, por nuestra historia, por nuestra bandera, votaré por los míos, votaré por Oscar”, afirma Costas.



El gobernador dijo que casi 20 años que ningún cruceño se postula como candidato a la presidencia de la nación. “Ahora Oscar, uno de esos jóvenes que se forjó en esa lucha y se alimentó de nuestros ideales, desafía a la historia”, sostuvo.



Para el Gobernador, existe mezquindad de parte de “algunos cruceños prefieren rendir nuestros ideales y nuestra plaza por apostar a sus intereses; prefieren sumarse a la batalla de otros para debilitar nuestra fuerza de cara a las subnacionales”.



Pero en su miopia equivocan los objetivos. “No es Demócratas que lucha por la Presidencia, es Santa Cruz que lucha para reconducir su peso en Bolivia, para que no nos reduzcan a elegir entre centralismos diferentes, para que no nos releguen a un papel secundario en nuestra patria”, aseveró.



"Lo quieran o no, Oscar es hoy Santa Cruz que nadie puede obviar", dijo Costas.