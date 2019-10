Morales afirma que busca consolidar proyectos de desarrollo económico para la mejor Bolivia de la historia







16/10/2019 - 13:06:21

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales, quien el domingo venidero buscará ampliar su mandato con el respaldo popular en las urnas, afirmó que el objetivo del actual Gobierno es consolidar los numerosos proyectos de desarrollo económico y social para lograr la mejor Bolivia de la historia.



"Cuando llegamos al gobierno el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita era de apenas 900 dólares; después de 13 años tenemos más de 4.000 dólares per cápita. En el momento en que lleguemos a 10 mil dólares per cápita podríamos hablar de una potencia económica, ese es nuestro deseo", dijo.



En entrevista con Correo del Alba, Morales enfatizó que el objetivo es "consolidar totalmente una liberación política, económica, cultural y social, pero además caminar hacia la liberación en ciencia y tecnología".



A pesar de la crisis internacional, Bolivia lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5% y, para seguir en esa dirección, Morales señaló que el Gobierno tiene proyectado potenciar los rubros agropecuario, hidrocarburífero, minero y energético. "Yo veo ahí la esperanza de Bolivia".



"Hay otros rubros como el turismo, la ciencia y tecnología, pero son complementarios. Mediante los hidrocarburos estamos entrando a la industrialización; nos falta la petroquímica y el tema de energía -nos estamos preparando para generar más energía-. En el tema agropecuario quiero ponderar que hemos abierto mercado para que los grandes ganaderos, junto con los pequeños, exporten carne a China, y nos estamos abriendo a Rusia. Otros productos, como la almendra y la quinua, ya se exportan, y como dije, este año está previsto exportar carne; después vendrá el café, la soya, entonces imagínense la esperanza de Bolivia", señaló.



En el sector minería e hidrocarburos, explicó que está en marcha el proceso de industrialización para sustituir las importaciones.



"Al llegar al Gobierno se exportaba gas natural y se importaba GLP (Gas Licuado del Petróleo), actualmente seguimos exportando gas -casi un 90% al mercado paraguayo, una parte Argentina y otra a Paraguay y Perú-. Asimismo, antes se importaba urea y hoy exportamos mayoritariamente al Brasil, aunque estamos empezando a exportar a Paraguay, Perú y la Argentina", mencionó.



Es modelo podremos aplicarlo pronto con otros rubros, agregó el mandatario, con la industria de hierro en el oriente boliviano y se dejará de importar ese la material para la construcción y se apuntará a la exportación.



Con respecto a los proyectos para consolidar a Bolivia como el corazón energético de Sudamérica, Morales dijo que el Gobierno se propone que la generación de energía eléctrica llegue a cerca de 6.000 megavatios (MW) hasta el 2025.



"La pregunta obvia es ¿para qué tanta generación sin mercado? Resulta que Brasil cada año tiene que incorporar 5.000 MW para su demanda interna, Argentina otros mil, aunque por su crisis económica tiene algunos problemas. Y, como está subiendo el precio de la energía, nosotros venderíamos más barato a estos países vecinos y compartiríamos lo poco que tenemos con ellos, eso es la integración energética", explicó.



El mandatario resaltó, además, que en lo político el oficialista Movimiento Al Socialismo logró refundar Bolivia, acabar con el Estado colonial y crear un Estado Plurinacional con autonomías; y en materia social, el mayor logro fue la redistribución de las riquezas.



"Yo diferencio porque he visto pancartas con mensajes: "Evo es el mejor presidente de Bolivia". No me gusta eso, por eso dije que no quiero ser el mejor presidente de la historia del país, sino más bien que queremos, junto al pueblo, la mejor Bolivia de nuestra historia, ese es el plan que tenemos", indicó.