Ecuador pasa por una encrucijada económica







16/10/2019 - 12:35:55

La Hora.- Imagine usted, querido lector, que para completar el pago de su casa y vehículo necesita, hasta fin de año, 2.000 dólares; pero sus ingresos luego de los gastos diarios, debido a que varios trabajos se suspendieron, solo podrá ser de 800 dólares. Para suplir esa diferencia, solo tiene pocas opciones: comprar menos leche, huevos, pan…, endeudarse, o alguna inversión que le genere más dinero.



Eso es, precisamente, lo que le sucede al Gobierno nacional: que necesita 4.000 millones de dólares hasta diciembre. El paquete de medidas propuestas, que incluía la eliminación del subsidio a los combustibles, buscaba conseguir ingresos fiscales por 2.273 millones. Con eso, se cubría apenas el 57% del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos).



Sin embargo, con la reciente derogatoria del aumento de los precios de las gasolinas extra y diésel, el Gobierno se queda sin el 68% de los recursos esperados, es decir, 1.546 millones menos. El resto depende del trámite de reformas en la Asamblea



Varios sectores ciudadanos han dicho que se puede suplir esos ingresos con medidas alternativas, como la eliminación del sueldo a exmandatarios, recuperación del dinero de la corrupción, renegociación de contratos petroleros y telefónicos. Pero, la suma del ahorro de todas esas propuestas, en el mejor de los casos, llegaría a los 668 millones.



El tiempo apremia



Según Diego Olmedo, analista económico y empresario, con la urgencia de pagos crecientes, que comprenden décimos en diciembre y pagos de proveedores, las autoridades necesitan liquidez inmediata. “La mayoría de las propuestas citadas son irrealizables a corto plazo, y en el caso de la recuperación de lo perdido por corrupción, tomará años y esfuerzos”, dijo.



Ante una economía en recesión y que decrecerá no solo este, sino el próximo año, la opción de subida de impuestos es inviable, agrega, tanto financiera como socialmente. “Solo queda la opción de endeudarse a muy corto plazo, con altas tasas de interés; o emprender una reducción drástica del gasto público y el tamaño del Estado”.



Esta reducción de la esfera pública, para recaudar los ingresos perdidos, comprendería el despido de, al menos, 50.000 burócratas, y disminuciones sensibles en las transferencias estatales.



Otra de las propuestas estrella del movimiento indígena y amplios sectores de la izquierda es que se cobre más de 4.000 millones en impuestos condonados a las grandes empresas. Pero, a criterio de Pedro Rodríguez, analista tributario, esa condonación no es real. “De la deuda que varias empresas tenían ya se han cobrado 3.000 millones, una parte se consiguió por el proceso de remisión. Lo que se condonó fueron 1.300 millones en intereses. La mayoría de esos valores estaban en litigio, y tomaría más de 10 años cobrar una parte”, afirmó.



Más deuda igual a menos futuro



Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que los subsidios de los combustibles, en 11 años, representaron 40.000 millones; es decir, el equivalente de la deuda externa. “Si se hubiese eliminado ese gasto, no habrían existido los 39.000 millones de déficits acumulados entre 2007 y 2018”.



Tampoco hubiera sido necesario emitir 17.700 millones en bonos, a un alto interés, que condenan al país por años, a un pago acumulado de 20.000 millones. Por cada dólar de ingresos fiscales, se deben destinar 50 centavos al pago del servicio de la deuda. Solo por intereses y amortizaciones, se deben desembolsar más de 8.700 millones anuales.