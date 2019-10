Diputada que desertó del chavismo: Hay decepciones en el Gran Polo Patriótico







16/10/2019 - 12:13:21

El Nacional.- Sandra Castillo, diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico que se sumó a la bancada opositora, aseguró este miércoles que en el chavismo hay muchas decepciones.



La parlamentaria dijo en una entrevista con el periodista Román Lozinski que en los dos últimos años estuvo aislada hasta que comenzó un entrenamiento en Nuvipa.



Castillo militaba en el partido Patria Para Todos.



«Tomé la decisión por las decepciones y el abandono total en el que se encuentra el estado Portuguesa. También por las familias, los terrenos y las siembras que están abandonadas», señaló.



Manifestó que en ese período en el que se mantuvo de bajo perfil se ocupó de dar clases y evidenció la crítica situación en la que se encuentra la educación venezolana.



«Lo estuve viviendo desde lo más cercano. Los estudiantes me decían que no tenían zapatos, uniformes o que no tenían lápices», dijo.



Castillo enfatizó en que espera hacer una política diferente desde el Parlamento nacional y prestar apoyo a los productores de la entidad que representa y que están olvidadas por el régimen de Nicolás Maduro.



«Vengo a sumarme al trabajo que vamos a hacer para darle una esperanza a aquellas familias abandonadas», manifestó.



Finalmente, la diputada aseguró que hay otras personas dentro del Gran Polo Patriótico que están decepcionadas, aunque prefirió mantener sus nombres en reserva.