Asamblea Nacional declara inconstitucional el bono PDVSA 2020







16/10/2019 - 12:02:42

VOA.- Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, comunicaron la aprobación de un acuerdo en rechazo a los bonos de la estatal Petróleos de Venezuela 2020.



Según informaron en un comunicado del Centro de Comunicación Nacional (CCN), "además de violar el artículo 150 de la Constitución de la República, infringen los artículos 311 y 312 del Estatuto, ya que fueron contratos lascivos, que carecen de legalidad".



El acuerdo cita, además, que la Asamblea Nacional ha venido formulando ciertos cuestionamientos, desde el 2016, "en torno al endeudamiento irresponsable de PDVSA y la celebración de contratos de interés público nacional no autorizados previamente, todo lo cual está siendo objeto de una investigación que incluye, entre otros, el acuerdo suscrito con Rosneft Trading, S.A.".

/**/ /**/ /**/ La compañía está bajo el control de facto de la junta directiva nombrada por el gobierno interino de Juan Guaidó y cortó los lazos con PDVSA.

SEE ALSO:

Congresistas estadounidenses piden a Trump proteger a CITGO



Las “últimas dos décadas hemos visto la mayor bonanza petrolera y en medio de esa bonanza se hipotecó a Venezuela, 63 mil millones de dólares es la deuda de Pdvsa, se enriquecieron unos cuantos corruptos”, señaló el diputado Alfonso Marquina, de acuerdo con lo publicado por el CCN.



“Tras los bonos 2020 en 568 millones de dólares se aumentó la deuda de Pdvsa, entregaron un cupón de 1.5 %, uno de los más altos del mercado, vendieron a precio de gallina flaca los activos de la República”, agregó.



La oposición asumió el control de Citgo a principios de este año luego de que el presidente encargado, Juan Guaidó, invocó artículos de la Constitución para declararse presidente interino, argumentando que la reelección del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en 2018 fue ilegítima.



Estados Unidos respaldó a Guaidó como otras decenas de países y en agosto emitió una orden para permitir a inversionistas negociar acuerdos financieros con el equipo del jefe del Congreso. Pero estaba vigente una licencia que permite a los bonistas del PDVSA 2020 reclamar el pago.