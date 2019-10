Presidente electo de Guatemala y Juan Guaidó acuerdan trabajar juntos por restaurar la democracia en Venezuela







16/10/2019 - 12:01:22

VOA.- El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acordaron esta semana durante una videoconferencia trasmitida en vivo por redes sociales, trabajar juntos por la restauración de la democracia en Venezuela.



En esta “cumbre binacional digital”, como llamó Guaidó al encuentro digital el lunes, Giammattei prometió al gobierno encargado de Venezuela su apoyo para derrotar a “esa dictadura” y restituir la “democracia que tiene 20 años de ser secuestrada en Venezuela”.



Giammattei indicó su voluntad de promover que entidades internacionales, como el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, “tomen un papel mucho más protagónico, en donde la diplomacia sea mucho más activa para que la ayuda humanitaria fluya a Venezuela.”



Entre los temas tratados, Giammattei destacó la situación de los venezolanos que se encuentran sin pasaporte o con pasaporte vencido en Guatemala y abrió la puerta a la posibilidad de habilitar esos pasaportes con el apoyo del gobierno encargado de Venezuela.



El presidente guatemalteco se mostró interesado en “garantizar que los venezolanos en Guatemala tengan unas mejores condiciones” y en defender a los presos políticos.



Giammattei apuntó a Guaidó como la persona indicada para conducir a Venezuela de regreso a la democracia y la prosperidad, pues “el presidente tiene el respaldo, no solo de su propia constitución, sino de más de 50 países.”



Guaidó agradeció el apoyo del presidente guatemalteco, que en su opinión, es una prueba de que “Venezuela continúa con aliados importantes en pro de la paz” y resaltó el impacto del gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la región: “Con lo que está pasando ahora en la región es claro que la democracia siempre está en juego”.



El también líder de la Asamblea Nacional venezolana se mostró complacido porque Giammattei aceptara la invitación a visitar Venezuela y reiteró que, a pesar de que recientemente no pudo entrar, “es y será bienvenido en Venezuela”.



Autoridades del gobierno en disputa impidieron el 12 de octubre la entrada a Venezuela a Giammattei, quien había sido invitado al país por el gobierno encargado del país sudamericano.



Las autoridades venezolanas argumentaron que se impidió su entrada debido a que presentó un pasaporte italiano. Interrogado sobre ello por la prensa a su regreso a Guatemala, Giammattei explicó que las leyes de su país permiten la doble o múltiple nacionalidad.



También reveló que la embajada venezolana en Guatemala le había dicho que necesitaba dos meses para obtener una visa, pero le aseguraron que si entraba con pasaporte europeo no tendría necesidad de esa gestión.



El presidente electo guatemalteco aprovechó la ocasión para desmentir al presidente en disputa Nicolás Maduro sobre un supuesto intercambio con uno de los guardias del aeropuerto y dijo que tiene una grabación de 48 minutos para probarlo.



A raíz del incidente, la semana pasada, Guaidó calificó el impedimento de la entrada del presidente electo guatemalteco como "una agresión diplomática innecesaria sin precedentes", e insistió en que las comunicaciones con él seguirían adelante.