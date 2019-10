Catalanes convocan a cinco marchas a pie para protestar contra la sentencia a líderes independentistas







16/10/2019 - 11:43:29

RT.- Cinco caminadas denominadas "marchas por la libertad" han partido este miércoles desde diferentes puntos del interior de Cataluña hacia Barcelona, donde esperan llegar el próximo viernes. Se trata de una nueva protesta por la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado lunes condenó a la mayoría de los líderes independentistas que estaban encausados por el proceso soberanista de otoño de 2017 a entre 9 y 13 años de prisión.



Esta movilización ha sido organizada por Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, dos organizaciones de la sociedad catalana de corte independentista cuyos exlíderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron precisamente sentenciados a 9 años de prisión por un delito de sedición.



Las caminatas han partido de las ciudades de Tarragona, Tàrrega, Berga, Vic y Girona y convergerán en la capital catalana este viernes, el mismo día en que sindicatos independentistas catalanes han convocado una jornada de huelga general.



Seis consejeros participan en las marchas



Las marchas contarán con la participación de seis miembros del actual Gobierno catalán: Meritxell Budó, Alba Vergés, Teresa Jordà, Josep Bargalló, Damià Calvet y Jordi Puigneró.



Vergés, consejera de Sanidad, ha dicho a través de las redes sociales que se movilizan "pacíficamente como siempre ha hecho el independentismo" y que canalizan su "rabia e indignación por la sentencia con las movilizaciones". "A nuestra manera, con la no violencia", ha concluido, en un mensaje que ha acompañado con imágenes de la marcha.



La ANC ha habilitado una página web para que los participantes puedan reservar restaurantes y alojamientos durante las caminatas. Según los organizadores, estas marchas están inspiradas en "otras que han tenido una gran transcendencia, como la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de Martin Luther King, o la marcha de la Sal de Gandhi".



En la web se especifica que no es necesario completar todo el recorrido y que cada uno participe "en la medida de sus posibilidades". Además, recomiendan a los trabajadores que pidan días festivos o cambien turnos con los compañeros de trabajo y a los empresarios que faciliten los permisos o cambios horarios.

Tercer día de protestas



Desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo este lunes las protestas se han sucedido. Durante la primera jornada la acción más importante fue el colapso del aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona, tras el llamamiento realizado por el movimiento independentista Tsumani Democràtic, en una jornada que se saldó con 131 heridos y más de 110 vuelos cancelados.



Durante el martes se produjeron importantes disturbios, sobre todo en la capital catalana, donde tuvieron lugar diversos enfrentamientos con la Policía, barricadas, quema de mobiliario urbano e incluso veinte hogueras que llegaron a estar ardiendo simultáneamente en las calles del centro de Barcelona.



Sánchez se reúne con la oposición



Tras las protestas y disturbios de estas últimas jornadas, el presidente de España en funciones Pedro Sánchez se reúne este miércoles con los principales líderes de la oposición: Pablo Casado, del Partido Popular (PP); Albert Rivera, de Ciudadanos; y Pablo Iglesias, de Unidas Podemos (UP). Desde el Ejecutivo se exige que el Gobierno catalán condene "firmemente la violencia".



Según fuentes del Gobierno citadas por la prensa local, durante el encuentro con Casado, el jefe del Ejecutivo le ha traslado que no descarta "ningún escenario" en Cataluña, que está "todo previsto" y que, si es necesario, actuará "desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad".



Por su parte, el presidente catalán, Quim Torra, ha convocado de urgencia una reunión con parte de su Gabinete para abordar la violencia desarrollada en las calles esta semana, en la que están citados el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el consejero de Interior, Miquel Buch.