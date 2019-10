Un pequeño y olvidado enclave italiano cobra vida tras propuesta suiza para anexarlo a su territorio







16/10/2019 - 11:38:33

Un pequeño enclave italiano en territorio de Suiza, Campione d"Italia, sumido en crisis desde que el año pasado cerrara el casino que sustentaba su economía, es ahora centro de una diatriba internacional tras una propuesta suiza de anexarse sus 2,7 kilómetros cuadrados, según informa Bloomberg.



Este municipio italiano se encuentra separado del resto del territorio de Italia por una franja de menos de un kilómetro de ancho, que pertenece a Suiza.



El casino fue establecido en 1917, sin mayor finalidad que la de recabar información de los diplomáticos extranjeros durante la Primera Guerra Mundial. Además, debido a su estatus cuasi neutral como espacio de juego, incluso la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, por sus siglas de inglés), antecesora de la CIA, estableció allí una base durante la Segunda Guerra Mundial.



La quiebra del establecimiento dejó sin trabajo a unos 500 de los 2.000 habitantes de la localidad y afectó a otros negocios. La deuda actual del casino es de unos 85 millones de euros.



Campione d’Italia : le casino a définitivement fermé ses portes : https://t.co/SPeDCgAIzLpic.twitter.com/PniulrBt6O— Avis-Casinos.com (@AvisCasinosCom) 5 июня 2019 г.



La crisis subsiguiente ha venido a complicarse con dos acontecimientos. Uno de ellos es el plan italiano de incluir ese territorio en la Unión Europea a partir del año próximo, lo que obstaculizará sus interacciones con Suiza, que no forma parte de la UE.



Otra complicación, más inmediata, llegó de la mano de un parlamentario suizo, Norman Gobbi, quien propuso anexar a Suiza ese pequeño territorio italiano. "Se trata de una monocultura económica que ha fracasado y su statu quo es insostenible", alegó el político en una entrevista. Además, subrayó que los residentes de la ciudad ya habían empezado a recolectar firmas para una petición de unirse a Suiza y por eso "la anexión tiene que ser considerada como una posibilidad".



That’s nothing, think of poor old Campione d"Italia. A piece of italy surrounded by Switzerland. pic.twitter.com/A9NJMHZyzZ— 𝕮𝖔𝖓 𝕭𝖗𝖆𝖉𝖑𝖊𝖞 (@neitherspanish) 15 марта 2019 г.



En respuesta, las autoridades italianas calificaron la declaración de Gobbi como "una provocación" y reiteraron que Campione d"Italia es parte integrante de su país. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Italia apuntó que la petición no ha ganado respaldo. Asimismo, comentó que los dos países mantienen conversaciones para una "transición suave" de Campione d"Italia a la UE.



De momento, los residentes de la ciudad italiana utilizan tanto el franco suizo como el euro. Los servicios de telefonía son proporcionados por Suiza y son suizos los bomberos que prestan allí asistencia, mientras que la Policía italiana es responsable por la seguridad.