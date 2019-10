Expresidentes responden con una demanda a los auditores de la FBF







16/10/2019 - 08:05:40

El País.- Los expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Antelo y Carlos Ribera, descalificaron a la actual dirigencia federativa por utilizar un informe presentado por los auditores contratados en el cual hablan de un descargo pendiente por la suma de 24 millones de bolivianos y en su defensa demandarán a estos profesionales.



En conferencia de prensa, Antelo y Ribera, dos de los cuatro implicados por la FBF -Marco Ortega y Rolando López son los otros expresidentes- fueron notificados la anterior semana por no cobrar deudas durante su gestión interina dentro del período 2015-2018.



«Se nos quiere involucrar porque supuestamente no cobramos las cuentas pendientes de rendición desde la gestión 2014. ¿Cómo íbamos a cobrar si los informes de auditoría nunca fueron de nuestro conocimiento? Qué nos muestre una evidencia de que fuimos notificados a cobrar», declaró Antelo en la ciudad de Santa Cruz.



La defensa técnica jurídica estará a cargo de las auditoras Mirna Nájera y Sonia Ortiz con los documentos que les envió la FBF. De manera preliminar «nos recomiendan tomar acciones legales contra los auditores y denunciarlos ante el Colegio Nacional de Auditores, porque tuvieron una actitud irresponsable, temeraria, sin fundamentos, ilegal», agregó Peredo.



Este proceso que anunciaron los dirigentes cruceños apunta a: Federico Villegas Ergueta (Estudio Villegas Rummarsk) y Fabián Gonzales Zelaya (Auditores Gonzales y Asociados), quienes fueron los portavoces de la FBF en la conferencia del lunes.



Ribera (Oriente Petrolero) y Antelo (Blooming) están desvinculados de la dirigencia del fútbol, pero enviarán su respuesta técnica jurídica a los 14 clubes de la División Profesional para que tengan conocimiento.



Los exdirigentes mencionaron que en el documento, Villegas y Gonzales advierten que parten su estudio con datos de la memoria 2014, aclarando que no existe información completa, debido a que los papeles están en la Fiscalía dentro del proceso iniciado a Carlos Chávez.



«Es una ´cortina de humo´ de Salinas, por las denuncias de ayuda a periodistas, arbitraje, no repartición de los recursos de la Copa América. Es una bellacada malgastar la plata de nuestro fútbol. En lugar de pagar a esa gente, debería entregar esa plata a nuestro fútbol», dijo Ribera.



SALOMÓN



Antelo denunció que la actual dirigencia de la FBF está teniendo contacto con Pablo Salomón (expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol), uno de los dirigentes implicados en el proceso contra Chávez y que esta persona tiene cuentas pendientes con la Federación por una suma de un millón, 200 mil dólares. Pide a la gestión de César Salinas aclarar esto.