Industriales temen gobernabilidad complicada tras elecciones del 20 de octubre







16/10/2019 - 07:53:31

Página Siete.- La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su presidente, Ibo Blazicevic, afirmó que este sector ve con preocupación los resultados de las elecciones generales de este domingo 20 de octubre, y teme una “gobernabilidad complicada” para la próxima gestión debido a que el futuro presidente no tendría una mayoría absoluta en el legislativo.



“Nosotros vemos con preocupación los resultados de las elecciones, porque si vemos las principales encuestas sea quien sea el ganador no tendrá mayoría, habrá un congreso dividido y la gobernabilidad será más complicada, además hay un contexto internacional de declive en el crecimiento mundial”, señaló a ANF.



El ejecutivo de los industriales dijo que la única variable para mejorar el clima de negocios es tener seguridad y que se espera no haya convulsiones en el país, considerando que incluso hubo amenazas de luchas armadas de parte de la dirigencia de las Bartolinas, “porque eso si influiría directamente en el clima de negocios, inversiones y crecimiento”.



“¿Cuál es nuestra visión a futuro? de preocupación. Creemos que la economía mundial va a influir en Bolivia (…) nuestras exportaciones de materias primas van a sufrir el enfoque global y vamos a tener menos ingresos por lo que hay que hacer ajustes en la política económica, hay que tratar de reactivar el aparato productivo”, manifestó.



Blazicevic dijo que la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos sigue ocasionando la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional, mientras que la devaluación del yuan ha provocado una mayor importación de bienes desde el país asiático.



“La crisis de Argentina que hizo que se devalúe otra vez su moneda y del Brasil hace que nos inunden de productos de contrabando, y manteniendo el tipo de cambio fijo que tenemos hoy nos resta competitividad”, señaló el industrial.



El líder de los industriales consideró necesario el retiro a la subvención de los carburantes, pero recomendó mucho cuidado al ejecutar ese tipo de medidas para que no se generen conflictos sociales.



“Hay que tener mucho cuidado, el próximo gobierno tiene la tarea pendiente, y debe ser muy cauto por lo que estamos viendo y los efectos que vive hoy Ecuador con los ajustes a los carburantes, y lo que menos queremos es generar un clima de violencia, y el Gobierno debe ser muy hábil”, manifestó.



El sector industrial dijo que consume aproximadamente el 25% del total de la generación de energía, pero que en los últimos años varias fábricas se cerraron y otras pasaron a la informalidad. “Pero todavía estamos creciendo y no veo una señal de alarma sobre un menor consumo de la industria sobre la energía”, sostuvo.



Recordó que el sector industrial hizo una propuesta de política industrial no solo al Gobierno sino también a los principales candidatos en carrera electoral para que consideren las recomendaciones del sector.



“Bolivia es un país pequeño y con una administración inteligente puede reactivar el sector productivo, puede abrir nuevos mercados, atraer inversión extranjera directa y mover algunas cosas moviendo inteligentemente algunas variables”, señaló.



La Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó su propuesta de política industrial, que plantea entre otros aspectos, la reposición del Ministerio de Industrias para impulsar el desarrollo de la manufactura que se traza pasar del 16% a más del 20% en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2030.