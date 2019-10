Expertos: OACI hará fuertes recomendaciones a Bolivia







16/10/2019 - 07:46:52

Página Siete.- Expertos prevén que la auditoría que lleva a cabo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) al sistema aeronáutico de Bolivia concluirá con “fuertes recomendaciones”. Señalan que los incidentes registrados en el país afectarán la calificación.



“No les conviene descertificarnos porque hay líneas aéreas que operan internacionalmente en Santa Cruz, por cuestiones de costo. Pero sí pueden hacer fuertes recomendaciones y éstas pueden llegar no solamente de la OACI, sino provocar que las líneas aéreas presionen a Bolivia para la mejora del servicio aéreo, como en otros países”, alertó el especialista en seguridad y defensa Samuel Montaño.



El Programa Universal de Auditoría a la Vigilancia de la Seguridad Operacional (Usoap) de la OACI comenzó el lunes y finalizará el 24 de octubre. Con el procedimiento se analizan los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional vigentes en Bolivia.



Las siete áreas que se evalúan son legislación, organización, licencias, operaciones, navegación aérea, aeronavegabilidad y accidentes e incidentes.



Para cumplir con la evaluación arribaron al país ocho auditores de la organización internacional procedentes de Canadá, Argentina, México, Costa Rica y República Dominicana.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como máxima autoridad del sector -en concordancia con el Decreto Supremo 28478- es parte de esta auditoría, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia.



Los expertos aplicarán un enfoque de observación continua. Concluirá con visitas a las líneas aéreas, a los talleres de mantenimiento, escuelas de aviación, centros de competencia lingüísticas y centros médicos, informó la dirección aeronáutica.



Montaño apuntó que hay “vasta evidencia” para que la OACI se alarme con la actividad aeronáutica del país, situaciones que la población vive al hacer uso de las aerolíneas. Destacó que las auditorías “bien hechas” revelan todo lo que está bien en la administración y también las fallas.



“Un dictamen de auditoría tiene salvedades, que destacan las fallas técnicas, humanas y administrativas, y las mejoras a implementar. Yo espero que así sea el resultado. No es que lo desee, pero ya todos somos testigos de las fallas que hay en la aviación”, manifestó Montaño.



Los especialistas en Aeronáutica de la DGAC deberán dar respuesta a 946 preguntas de protocolo. Para cumplir este requerimiento fueron capacitados 40 especialistas de la DGAC.



El director ejecutivo de esa institución, Celier Arispe, declaró que la planificación para encarar la auditoría comenzó hace más de un año. “Estamos preparados para enfrentarla de la manera más responsable, profesional y que nuestro país, en materia de aviación civil, demuestre una imagen de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas a nivel nacional e internacional”, afirmó , según un comunicado.



El experto en aeronáutica Jorge Valle Vargas, remarcó a Página Siete la importancia de la evaluación que la OACI hace al país.



“Como (la DGAC) ha dicho en varias oportunidades que garantiza que se va a aprobar la auditoría, ojalá que así sea, por el bien de nuestro país”, indicó.



Valle agregó que el resultado ideal será que Bolivia apruebe la auditoría. “Si sale con algunas observaciones, esperemos que se puedan corregir en el menor tiempo posible. Seguro la comisión va a dar plazos”, declaró.



El experto recordó que Bolivia se sometió a otras auditorías en el pasado y las aprobó, entre ellas la certificación de seguridad, otorgada por Estados Unidos.



“Probablemente cuando vean el tema de mantenimiento e inspeccionen a BOA, Amaszonas u otra, pero BOA es de las que más se escuchan problemas”, dijo.



Riesgos de una calificación baja en la auditoría



El experto en aeronáutica Jorge Valle Vargas advirtió de los riesgos que implica una baja calificación o no aprobar en la auditoría de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Estos incluyen hasta la pérdida de la certificación al sistema boliviano.



“No podemos arriesgarnos a perder una auditoría con una calificación baja o aplazo. Eso significaría que el país puede ser inclusive descertificado”, explicó el especialista del área.



Remarcó que la autoridad aeronáutica nacional es el representante para la evaluación.



“Una descertificación significaría que las empresas europeas y americanas suban los seguros. Ya de hecho son altos por los accidentes que ha habido, como el caso de Lamia”, remarcó.



Ese accidente sucedió en 2016 y dejó un saldo de 71 personas fallecidas, casi toda la delegación del equipo Chapecoense.



Valle resaltó que las primas son altas, por la poca significación que tiene a escala internacional la aviación en Bolivia. “Si es que nos descertifican se elevaría muchísimo más”, advirtió.



El experto participó del proceso de certificación de seguridad . “Nos ha costado 10 años de trabajo, y lo digo porque yo he colaborado desde afuera, en 2004, como consultor y experto. Eso es lo que cuesta una certificación o recuperarla. Así le ha costado a Ecuador y Paraguay, que llevaron un proceso similar al boliviano”, manifestó Valle.