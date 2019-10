Denuncia: Funcionarios dieron Bs 1.000 para campaña del MAS







16/10/2019 - 07:41:17

Página Siete.- Funcionarios de al menos cuatro ministerios y del Legislativo denunciaron que cada uno aportó hasta más de 1.000 bolivianos para solventar las actividades proselitistas del MAS, rumbo a los comicios del 20 de octubre.



Los recursos fueron destinados para la confección de poleras, gorras, la impresión de afiches, calendarios y bolsas ecológicas, entre otros, todos con la imagen del presidente Evo Morales.



Los “aportes” también fueron utilizados para costear los viajes de los servidores públicos que participaron de los actos de cierre de campaña, denunciaron a Página Siete.



“Inicialmente nos pidieron 100 bolivianos. Como ministerio debíamos aportar mil poleras, luego organizaron una rifa. Cada boleto tenía un costo de 50 bolivianos. Pagamos más de 500 bolivianos para solventar el viaje de quienes viajaron a los actos de proclamación y cierre de campaña”, denunció una empleada pública, quien pidió reserva de su nombre para evitar ser echada de su fuente laboral.



Otro servidor de un ministerio -que también pidió reserva de su identidad- informó que aparte de montos para esos ítems, aportaron otros 100 bolivianos para la compra de llaveros, bolígrafos y banderas, entre otros. “Todo para distribuir en las plazas”, indicó esa persona.



“A esa larga lista de aportes se debe sumar la contribución mensual, en el Legislativo es el 3% de tu sueldo. Antes nos aceptaban un aporte de hasta 50 bolivianos”, relató una funcionaria de la Asamblea Legislativa, que agregó que hoy “todos deben estar en el cierre de campaña” que se realizará en El Alto.



Otro servidor público dijo que no sólo deben aportar a la campaña, también deben salir a las plazas y calles “debidamente uniformados con poleras y gorras del MAS” para pedir que en los comicios se vote por el binomio Evo -Álvaro.



La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 71, establece que los frentes “no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas”.



El jefe de bancada del MAS, el diputado Sergio Choque, aseguró que todo aporte “es voluntario” y recomendó a los funcionarios formalizar su denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público.



“Como funcionarios tienen derecho de denunciar ante la Fiscalía, no se puede obligar a nadie hacer campaña, todo es voluntario”, expresó Choque.



Para la oposición, la presión que ejerce contra los empleados públicos “no es novedad”. “El MAS tiene que obligar, porque sino nadie irá a todos los actos que organiza, el MAS está muy asustado, incluso no pueden hacer ni caminatas porque la gente los insulta”, dijo un legislador.