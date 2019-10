Ortiz ataca a dos bandos en su cierre de campaña







16/10/2019 - 07:39:29

Correo del Sur.- Con la confianza de llegar a una segunda vuelta y entre arremetidas contra Evo Morales y Carlos Mesa, la alianza Bolivia Dice No recorrió ayer varias calles de Sucre, donde cerró su campaña de cara a las elecciones generales de este domingo.



La fuerza política que postula a Óscar Ortiz a la presidencia y a Shirley Franco a la vicepresidencia decidió concluir la etapa preelectoral con una caminata a diferencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) o Comunidad Ciudadana (CC), que el fin de semana organizaron concentraciones en diferentes puntos de la capital.



El binomio encabezó la denominada “Marcha de la victoria”, compuesta por los candidatos de Bolivia Dice No por Chuquisaca a la Asamblea Legislativa y decenas de simpatizantes; partieron desde el mercado Campesino para recorrer varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 25 de Mayo.



“Nos deja muy contentos porque hemos podido conversar con la población, compartir con la gente trabajadora”, indicó Ortiz en su contacto con los medios de comunicación, en el centro de la capital.



Frente a cámaras y micrófonos, el senador cruceño no solo se refirió a su campaña y a sus propuestas sino también a sus contendientes Evo Morales (MAS), Carlos Mesa (CC) y Chi Hyung Chun del Partido Demócrata Cristiano (PDC).