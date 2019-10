Jennifer Aniston rompió Instagram al abrir por primera vez su cuenta







15/10/2019 - 20:17:07

Jennifer Aniston abrió su cuenta de Instagram y generó una verdadera revolución en la red social. La actriz, que por un tiempo largo se negó al mundo 2.0, se presentó diciendo “mis amigos me llaman Jen” e inauguró su perfil con una foto junto Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, sus ex compañeros de Friends.



“Y ahora somos amigos en Instagram también. Hola Instagram”, escribió la intérprete en su posteo junto a los integrantes de la popular comedia, que cumplió 25 años en los últimos días. A los pocos minutos, el perfil de la intérprete estadounidense dejó de funcionar.



Fue la propia actriz quien confirmó lo que había “provocado”. Una admiradora le escribió que no podía seguirla, y Aniston, sorpresivamente, le contestó: “Perdón, creo que lo rompí”.



“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para seguir la página de Jen, ¡el volumen de interés es increíble!”, dijo un representante de la compañía, propiedad de Facebook, al sitio estadounidense Page Six. “Estamos trabajando activamente en una solución y esperamos que la página vuelva a funcionar sin problemas en breve”.



En la instantánea se puede ver a Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Courtney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross) y Matt Le Blanc (Joey).



Perry es el único del grupo que no tiene cuenta en Instagram.



La biografía en su página de Instagram dice: ‘Mis amigos me llaman Jen’ con una fotografía de perfil de ella fingiendo que está gritando. Finalmente una de las actrices más queridas del público cumplió el deseo de muchos de sus fanáticos y se unió a la red social.



En pocos minutos, la imagen de Aniston y sus ex compañeros de elenco ya había cosechado más de 500 mil “me gusta” y miles de comentarios de sus nuevos seguidores. Entre ellos, famosos como Resse Witherspoon y Kaley Cuoco que le dieron la bienvenida a la red social. Su ex esposa, Justin Theroux, también le dejó un simpático comentario.



En menos de cinco horas, Jen ya superó el millón de seguidores y continúa sumando.



Por su parte, Jennifer sigue solo 98 cuentas, entre ellas, a sus amigos Courteney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow. Pero, además, a actores como: Julia Roberts, Kate Hudson, Adam Sandler, Nicole Kidman, Eva Mendes, Melissa McCarthy, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow, Jessica Biel, Julianne Moore y Robert Downey Jr..



También sigue a la ex primera dama Michelle Obama como a los músicos Justin Timberlak y Kathy Perry; y a los conductores de TV: Oprah, Jimmy Kimmel y Ellen DeGeneres.



La intérprete se encuentra en plena promoción de The Morning Show, la nueva serie que protagoniza para Apple TV+ junto a Reese Witherspoon, que se estrena en noviembre.