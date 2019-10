Asamblea venezolana aprueba solicitar estatus de refugiados para migrantes







15/10/2019 - 19:02:26

VOA.- La opositora Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes buscar que los países receptores reconozcan a los migrantes venezolanos como refugiados debido a lo que califican como una Emergencia Humanitaria Compleja.



La medida, aprobada después de más de una hora de debate, busca un mayor resguardo de la población venezolana en el exterior. Esto ayudará, explica la AN, a disminuir el riesgo de que sean maltratados, los trámites académicos y de residencia o de nacionalidad sean más sencillos y evitar las deportaciones.



Según datos de la Organización de los Estados Americanos, son al menos 4,6 millones venezolanos los que han abandonado su país en los últimos años. Estas cifras concuerdan con las últimas ofrecidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Durante la discusión, el diputado Carlos Valero calificó la situación como “dramática “, pero apuntó que, a pesar de ello, los venezolanos han aportado “en el desarrollo de los países a los que han llegado”.



Se mostró optimista al señalar que la solicitud será bien recibida por las Naciones Unidas y los países del Grupo de Lima e indicó que “tenemos la seguridad de quienes hoy están aportando al desarrollo de los países a donde han llegado, mañana, regresaran a construir una Venezuela democrática, libre y llena de oportunidades”.



Por su parte, el también parlamentario Carlos Veloz indicó que la AN está haciendo lo posible para apoyar a los migrantes. Lamentó que los venezolanos se convirtieran “en caminantes, en balseros para llegar a otro país”.



Indicó que el presidente en disputa Nicolás Maduro perdió “el control del territorio”.



El parlamentario José Gregorio Correa también participó en el debate y señaló que los venezolanos que se van son de todos los sectores. “Cuando un migrante se va no se va por político sino porque busca una nueva oportunidad", indicó.



La diputada oficialista Ilenia Medina señaló que la migración se trataba de un “plan inducido” por la oposición y aseguró que se había convertido en un “negocio” para ellos.



Aseguró que la causa de la migración venezolana es el decreto sobre Venezuela del expresidente estadounidense Barack Obama y "las medidas coercitivas unilaterales solicitadas por el Sr. (Julio) Borges."



Luego de aprobarse el acuerdo, David Smolansky, alcalde en el exilio y coordinador del grupo de trabajo para migrantes venezolanos de la OEA, aseguró que se trataba de un paso “inédito” por parte del parlamento.



“4.5M que no han ablandado su tierra por una catástrofe natural ni una guerra convencional”, se lee en su publicación.



Smolansky y la OEA ya ha abogado por el estatus de refugiados para los venezolanos, bajo la Declaración de Cartagena, indicando que sería lo más justo, pragmático y facilitaría la integración.



El embajador del gobierno de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, también destacó la medida de la AN e indicó que busca mitigar “el sufrimiento de quienes huyeron del país por una crisis sin precedentes, generada por la tiranía usurpadora de Nicolás Maduro”.



Colombia es el país que más venezolanos ha recibido, con 1.6 millones aproximadamente.