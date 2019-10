Unión Juvenil Cruceñista convoca a vigilia en el Cambódromo, horas antes del cierre de campaña del MAS







15/10/2019

El Deber.- El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Martín Delgado, en contacto con EL DEBER señaló que decidieron cambiar el punto de encuentro para realizar la vigilia en el cuarto anillo y no en el sexto como estaba previsto, ante el riesgo de que personas infiltradas inicien actos de violencia en el lugar.



“Decidimos movernos al cuarto anillo para evitar enfrentamientos. Sabemos que había personas interesadas en que surjan enfrentamientos, pero ese no es nuestro objetivo”, explicó Delgado.



El dirigente unionista explicó que el objetivo de esta vigilia es hacer escuchar su voz de protesta y manifestar su respaldo a las decisiones aprobadas en el Cabildo del pasado 4 de octubre; sin embargo, también confesó que no coordinaron con la Policía. “No podemos pedir ayuda a nuestro verdugo, son los primeros en reprimirnos”, señaló.



Desde el Comité pro Santa Cruz no pudieron confirmar la presencia del presidente cívico, Luis Fernando Camacho en la vigilia, informaron que está previsto que brinde una conferencia de prensa a las 16:30.



Ayer, a través de su fanpage la UJC convocó a una vigilia a las 12:00 de este martes en el Cambódromo a la altura del sexto anillo, cerca de donde el MAS tiene previsto realizar su cierre de campaña.



En el comunicado explican que el objetivo de esta vigilia es para sentar soberanía y hacer respetar el mandato del Cabildo; sin embargo, no se especifica cuál de las disposiciones aprobadas, harán cumplir.



“No somos violentos, somos pacíficos, pero tampoco cobardes”, señalan al final del comunicado.



El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene previsto realizar su acto de cierre de campaña en Santa Cruz, hoy martes desde las 17:00 con la participación de varios artistas y una importante cantidad de personas afines al partido de Gobierno.