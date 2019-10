Evo: En vehículo de la Embajada de EEUU se ofrece obras a cambio de no votar por el MAS





15/10/2019 - 13:07:23

La Razón.- El presidente y candidato a la reelección, Evo Morales, denunció que un vehículo de la Embajada de Estados Unidos ofrece a los pobladores de los Yungas obras en esa zona a cambio de que no apoyen al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este domingo.



La denuncia la hizo durante una entrevista con el programa Detrás de la Verdad, en la que además reveló que presentó esa queja directamente al Encargado de Negocios de esa repartición diplomática, Bruce Williamson, en una reunión realizada la semana pasada.



“La semana pasada yo convoqué al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos. Demostré en documentos cómo este carro de la Embajada de EEUU va a Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo”, afirmó el Jefe de Estado.



Dijo que el diplomático estadounidense se declaró sorprendido y se comprometió a no intervenir en temas electorales. “Creo que se ha sorprendido para él, así, pero creo que sabe, y me ha comprometido que no se va a meter en temas electorales. Ojalá que no lo esté haciendo”, afirmó.



El gobierno de Evo Morales mantiene una relación tensa con los cocaleros de los Yungas de La Paz, desde que en marzo de 2017 promulgó la Ley 906 General de la Hoja de Coca, lo que causó que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se alejara del MAS y luego se constituyera una dirigencia paralela identificada con el oficialismo.



Los cocaleros disidentes con la nueva normativa rechazan que el Gobierno haya autorizado 14.300 hectáreas de cultivo en el departamento de La Paz y hasta 7.700 hectáreas en el Chapare, cuando la antigua norma establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales de coca que solo podían cultivarse en los Yungas.



En reiteradas ocasiones, autoridades del Gobierno denunciaron que estos movimientos fueron alentados por actores de la oposición en complicidad con la Embajada de Estados Unidos.