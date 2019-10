Nuevos apagones dejaron a oscuras a Caracas por más de 12 horas







15/10/2019 - 12:56:37

Infobae.- Nuevos cortes eléctricos dejaron sin luz este domingo por la noche varias zonas de Caracas, en otra muestra de los persistentes problemas del servicio eléctrico que sufre la población venezolana, pese a que la capital es uno de los lugares que más a salvo ha estado con respecto a los apagones..



La Corporación Eléctrica Nacional (Coropolec) había anunciado un corte programado de 12 horas (de 6.00 a 18.00, hora local). Sin embargo, en el sureste de la capital no se había restablecido el servicio a las 21.



Según los vecinos, se han registrado apagones en Altavista, El Paraiso, Montalbán, La Vega, El Valle y La Trinidad, entre otros.



“Corpoelec realizará mantenimiento del sector eléctrico en la parroquia Sucre mañana, domingo 13 de Octubre, como parte de la política del Gobierno Bolivariano, a través del Estado Mayor Eléctrico”, había anunciado la compañía eléctrica en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, la corporación ha precisado que sería “con rotaciones en los diferentes circuitos cada tres horas (...) en las urbanizaciones Raúl Leoni Casalta III, Pedro Elías Gutiérrez, Vista Alegre, Los Molinos, El Pinar, Las Fuentes y Barrio La Coromoto”, algo que no se habría cumplido.



Las cuentas oficiales de la compañía no ofrecieron explicaciones al respecto.