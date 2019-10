Razones para invertir en un reloj inteligente







15/10/2019 - 12:54:59

El Comercio.- Vivimos en la época de Internet, redes sociales y smartphones. A la par, ya hace un tiempo que nos vemos bombardeados por octógonos, advertencias alimenticias, mensajes sobre salud y publicidad de nuevos lugares/productos orgánicos, sanos, que no engordan. Si existe algo que combina a la perfección ambas cosas -tecnología y salud-, eso es un reloj inteligente.



Su línea de relojes y pulseras inteligentes es amplia, pero aquí nos centraremos en el modelo conocido como Versa 2. A continuación, las razones por las que deberías invertir en este gadget.



1. Te motiva a estar en forma. Fitbit cuenta con una serie de funcionalidades que, quieras o no, te van animar a hacer ejercicio. Desde que te lo pones, este reloj ya está contando tus pasos, monitoreando tu ritmo cardíaco, y haciendo un seguimiento a las calorías que quemas a lo largo del día. Así, se te pasaste muchas horas sentado en la oficina, el smartwatch te avisará que ya es hora de moverse. Además, es capaz de vigilar más de 15 tipos de ejercicios (correr, nadar, hacer yoga, etc) y brinda estadísticas en tiempo real de esas actividades. También ofrece entrenamientos guiados desde la pantalla del reloj, así como sesiones de respiración que te ayudarán a estar en calma en momentos de mucho estrés.



2. Te dice si estás durmiendo bien o no. ¿Sientes que a veces no duermes bien? ¿Que te acostaste temprano pero despiertas como si hubieras descansado pocas horas? Con Fitbit Versa 2 tienes todas las respuestas a lo que pasa cuando cierras los ojos por la madrugada. Según tu ritmo cardíaco y tus movimientos, el aparato puntúa tu sueño. Te explica durante cuánto tiempo fue un sueño ligero, profundo o REM. Esta información es importante porque te permite trabajar mejor en tus hábitos diarios: hacer más ejercicio, mantener un mismo horario para dormir, etc. Según Fitbit, diversos estudios demuestran que disfrutar de un sueño suficiente de alta calidad puede afectar positivamente a tu energía, actividad, estado de ánimo, peso, y más.



3. Estarás menos pendiente del celular. Además de ser un dispositivo enfocado en mejorar la salud y forma física de quiénes lo usan, este modelo cuenta con las funcionalidades básicas que uno busca cuando compra tecnología. Se puede atender llamadas, responder mensajes, obtener alertas de los eventos que están en tu calendario, y entrar a aplicaciones de clima, deportes, etc. También puedes controlar desde ahí la aplicación de Spotify, poner alarmas, bajar juegos y hasta pedir un taxi. Un dato no menor: es acuático y se puede sumergir hasta 50 metros, como para no quitártelo nunca (la batería dura hasta 6 días con una sola carga).



4. Te va a gustar el diseño. El Fitbit Versa 2 no tiene nada que envidiar a sus competidores. De hecho, cuenta con unas de las pantallas más grandes del mercado. La correa de silicona es ligera, flexible y resistente al mismo tiempo. Además, puedes moldearlo a tu estilo: tiene diferentes tipos de correas, colores y diseños.