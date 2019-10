Zoë Kravitz es la nueva Catwoman







15/10/2019 - 12:52:27

El Comercio.- La actriz Zoë Kravitz fue anunciada como la nueva Catwoman (o Gatúbela) para la película “The Batman” (2021) en la que protagonizará Robert Pattinson como el epónimo "hombre murciélago.



Hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, recordada por su papel en “The Cosby Show”, Zoë empezó su carrera actoral con un papel secundario en la película “No Reservation” (2007), junto a Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart.



Mostrando que las películas de los cómics siempre estuvieron en su destino, la popularidad de Zoë Kravitz se disparó luego de aparecer en "X-Men: First Class" en 2011. La actriz interpretó a Angel Salvadore, una mutante que pertenece primero a los precursores de los X-Men para luego pasarse al Hellfire Club y a la Hermandad de Mutantes bajo control de Magneto.



Kravitz también actuó en “Divergente” (2014), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016). En 2017 participaría en “The Lego Batman Movie”, donde le daría voz a la felina villana por primera vez.



En 2018 volvería al universo de Harry Potter con la secuela “Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald” y también trabajaría en otra película de superhéroes: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, dándole voz a Mary Jane Watson.



Zoë también es una de las protagonistas de la serie de HBO “Big Little Lies”, interpretando el papel de Bonnie Carlson.