Ecuador: Seis muertos durante las manifestaciones contra el Gobierno







15/10/2019 - 12:45:30

La Hora.- La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó el informe preliminar sobre las afectaciones que dejaron las manifestaciones a nivel nacional.



Según estas cifras el saldo es de seis personas fallecidas a causa de accidentes, ya sea por caídas o por atropellamiento, dentro del contexto de las protestas generales.



Respecto a una séptima víctima que reportan diferentes sectores, la Ministra aseguró que no hay ningún reporte al respecto y se baraja la posibilidad de que sea un nombre repetido que ya consta dentro del listado general. Además un octavo fallecido, a causa de un disparo, no tendría relación con las protestas ya que se dio en el sector del Cumandá donde no se registraron incidentes y porque fue el hermano de la víctima el que le llevó directamente al hospital.



El total de aprehendidos asciende a 1330 personas, hubo 1507 atendidos en el sistema de salud pública, 108 vehículos de la Policía afectados, y hubo 132 carreteras y caminos bloqueados.



Para Romo, lo que inició como una protesta de un determinado grupo por una medida especifica que tomó el Gobierno, se transformó en un intento de una acción desestabilizadora del Régimen y atentatoria a la Democracia.



Le llamó la atención el alto nivel de violencia por parte de ciertos grupos de manifestantes que inclusive llegaron a retener a miembros de la fuerza pública, ingresar a rastrillos o instalaciones militares o policiales. Sin embargo, evitó pronunciarse si estos responden a un entrenamiento de guerrilla urbana o aspectos similares.