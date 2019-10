Guaidó: El régimen odia el pensamiento crítico que se genera en las universidades







15/10/2019 - 12:40:54

El Nacional.- Juan Guaidó, presidente interino de la República, reiteró este martes que el nuevo aumento del salario mínimo no les alcanzará a los venezolanos para subsistir.



Aseguró que la solución para la situación del país no es aumento del salario, sino establecer un conjunto de medidas que frenen la hiperinflación.



Cese de la usurpación, elecciones libres, otorgar garantías, conectar a Venezuela con el resto del mundo, el regreso de los que migraron y reactivar la empresa privada serían algunas de las medidas propuestas por el también presidente de la Asamblea Nacional.



Destacó que el régimen de Nicolás Maduro sigue encerrado en cuatro paredes mientras el país se hunde en una emergencia humanitaria compleja.



En cuanto a la lucha de las universidades del país, Guaidó afirmó que el régimen odia el pensamiento crítico que se genera en las casas de estudio. Por esta razón, el Estado continúa su ataque contra la población universitaria.



«El respaldo no solamente tiene que ser de carácter declarativo a las universidades en este momento. Tiene que ser de acompañamiento, de exigencia, de protestas y de rechazo a la imposición al régimen», manifestó desde las afueras del Parlamento.



Sobre Ecuador



Guaidó rechazó la marcha de movimientos sociales e indígenas venezolanos que convocó para este martes el régimen.



«Como no tienen nada que decir, nada que hacer, se inventan una marcha por Ecuador. Con el Ecuador que nosotros hablamos, con el Ecuador que trabajamos en conjunto, el cual ellos pretenden desestabilizar», precisó.



Consideró que lo más importante del caso de Ecuador es que el presidente Lenín Moreno se sentó en una mesa de negociación y cumplió con su palabra.



«Lenín Moreno se sentó en una mesa de negociación, con una actitud demócrata. Pero no solo eso, sino que cumplió su palabra, al contrario de lo que hace el régimen», indicó.