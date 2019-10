Nueva jornada de protestas en Cataluña con manifestaciones y cortes de vías por la sentencia del procés







15/10/2019

RT.- Cataluña enfrenta este martes la segunda jornada de protestas tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo de España que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a la mayoría de los líderes independentistas catalanes encausados por el proceso soberanista que se llevó a cabo en otoño de 2017.



Las movilizaciones de esta jornada siguen la senda de este lunes y ya se han producido cortes de vías y carreteras, cancelaciones de vuelos, manifestaciones de estudiantes y nuevos llamamientos a concentraciones y diversos actos de protesta.



Además, se ha conocido que el joven de 22 años que fue herido el lunes con una pelota de goma durante los enfrentamientos con la Policía en el aeropuerto de Barcelona, ha perdido el ojo. En total, este lunes se produjeron 131 heridos, de los que al menos seis lo fueron por impacto de pelotas de goma o de proyectiles de precisión de "foam", según abogados del servicio de asistencia jurídica de la entidad pro-derechos humanos Iridia.



Las manifestaciones de este martes ya marchan por diversas ciudades catalanas. En Tarragona, unas 200 personas han cortado los accesos a una de las principales plazas de la urbe y después un centenar de manifestantes se ha concentrado delante de los juzgados.



Los estudiantes se movilizan



Los estudiantes de bachillerato (17 y 18 años) de un instituto del conocido barrio de Gracia, en Barcelona, han cortado la Gran Vía y continúan avanzando con la intención de cortar "puntos viarios importantes" de la capital catalana.



En la Universidad de Lérida, los estudiantes se han encerrado en el rectorado como protesta. En Tárrega (también en la provincia de Lérida), unos 200 alumnos han cortado durante casi una hora el tramo urbano de la carretera C-14.



Pintadas



Esta mañana, la sede del Partido Popular de Cataluña ha aparecido pintada con un 155 (en referencia al artículo de la Constitución española que permite la intervención de la autonomía de una región) y una esvástica. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha denunciado que también han aparecido pintadas independentistas en el comercio que sus padres regentan en Barcelona.



Carreteras y vías ferroviarias cortadas



A primera hora de la mañana, la quema de neumáticos interrumpió la circulación de la línea ferroviaria R3, aunque posteriormente pudo ser reabierta.



Además, después de los 110 vuelos suspendidos la jornada anterior, Vueling ha anunciado la cancelación de otros cuatro trayectos entre Baleares y Barcelona por las movilizaciones. Según explica la compañía, el motivo es que "las tripulaciones no estaban llegando en el cambio de turno", y se encontraban con el mismo problema con el resto del personal.



La carretera C-65, a la altura de Cassà de la Selva (provincia de Gerona) permanece cortada en ambos sentidos y durante la mañana se han registrado cortes en al menos otras cuatro vías interurbanas.

Nuevos llamamientos a la movilización



La organización civil Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado a la población a las 7 de la tarde (local) frente a las delegaciones del Gobierno de España en las capitales de las cuatro provincias catalanas, así como en otras ciudades de la región.



Por su parte, la entidad soberanista Òmnium Cultural reclama a los catalanes que participaron en la movilización del 20 de septiembre de 2017 y en las votaciones del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre del mismo año que se "autoinculpen contra la sentencia". "Somos culpables por manifestarnos, por votar, por desobedecer pacíficamente. Reincidimos porque el ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser nunca un delito y lo volveremos a hacer", dice el comunicado difundido por Òmnium.



Campaña mediática del Gobierno español



Mientras tanto, el Gobierno de España ha lanzado una campaña mediática, con el hashtag #EverybodysLand, coincidiendo con la sentencia del "procés", acompañada de varios videos dirigidos a ganar el relato en el ámbito internacional.



Además, a lo largo de esta jornada se ha asistido a un despliegue de ministros españoles por algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo: la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha concedido una entrevista a la cadena italiana RAC1; José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha hecho lo propio con el diario argentino Clarín; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado con el Corriere della Sera italiano; los ministros de Sanidad y Cultura también han sido entrevistados por medios italianos; y la portavoz del Gobierno, Isabel Celaà, ha conversado con The Guardian.



Desde el sector independentista también ha comenzado la lucha por el relato más allá de las fronteras españolas. Así, Tsunami Democràtic, la organización convocante de algunas de las movilizaciones más importantes que tuvieron lugar este lunes –como el colapso del aeropuerto barcelonés– ha difundido un video en el que el entrenador de fútbol Josep Guardiola presta su voz para protestar por la sentencia del proceso independentista, que califica de "ataque a los derechos humanos", y reclamar a los ciudadanos de otros países que presionasen a sus Gobiernos para intervenir en el conflicto catalán y "encontrar soluciones políticas y democráticas".