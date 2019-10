Hay orden de aprehensión contra el diputado Rafael Quispe por el juicio de Felipa Huanca







15/10/2019 - 11:41:59

Radio Fides.- El Tribunal Primero de Sentencia y Violencia hacia la Mujer, del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz, ordenó la aprehensión del diputado y candidato a la Gobernación paceña, Rafael Quispe, por no presentarse a la audiencia de prosecución de juicio instaurado por la ex candidata Felipa Huanca por los delitos de acoso y violencia política, según un reporte de radio Fides.



Quispe denunció que a pesar de presentar el justificativo ante el juez de sentencia, Iván Perales, igual se emitió un mandamiento de aprehensión de manera arbitraria e injustificada en su contra.



“El viernes no he asistido a una audiencia de prosecución de juicio oral por estar invitado en los Yungas, los concejales del municipio me han invitado para que informe sobre las actividades legislativas que tenga que realizar, he presentado la nota acompañado de la prueba pero el presidente (juez), Iván Perales, sin considerar a emitido la orden de aprehensión”, sostuvo.



Desde hace cuatro años el diputado Rafael Quispe enfrenta un proceso penal, por acoso y violencia política, interpuesto por la ex candidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, tras las denuncias que hizo el legislador en su contra sobre su participación del desfalco millonario al ex fondo indígena.