Goni: Políticas de mi gobierno prepararon abundantes ingresos que Morales derrochó arrogantemente







15/10/2019 - 11:29:38

La Paz.- El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo que políticas aprobadas en su gestión de gobierno prepararon a Bolivia a recibir abundantes ganancias que Evo Morales se encargó de derrochar de forma arrogante.



Lo dicho está contenido en una carta que envió al diario Financial Times, como respuesta a un artículo en el cual resalta le desempeño económico en el periodo de Morales.



Sánchez de Lozada dice que durante su primer gobierno "convencimos al Congreso de modificar en la Constitución el límite presidencial de dos periodos, pero con una reelección no consecutiva". Evo cambió ilegalmente la Constitución y luego perdió un referéndum donde la mayoría de los bolivianos votaron en contra de su reelección. Luego hizo que un Tribunal Constitucional sumiso declare su propia Constitución inconstitucional. Debe ser la primera vez en la historia que un Tribunal Constitucional declara que la Constitución es inconstitucional, dice con sarcasmo el expresidente.



También recuerda que Carlos Mesa fue su vicepresidente durante su segundo mandato y aprovechó los conflictos sociales provocados por el Evo Morales y sus aliados para forzar su renuncia.



Sánchez de Lozada dice que Mesa se convirtió en presidente, "pero aquellos que intentan montar al tigre terminan en su estómago: pronto Morales lo obligó a renunciar a la presidencia".



"No estoy luchando contra la extradición, los tribunales estadounidenses desestimaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos. Nunca me acusaron de corrupción porque entré en la política boliviana como empresario minero hecho a sí mismo y lo dejé como un político fracasado", reconoce el exmandatario boliviano.



Dice en su nota que "algunas de las políticas aprobadas durante mi gestión de gobierno prepararon a Bolivia para recibir las abundantes ganancias de las exportaciones de los últimos años y proporcionaron una base para el auge económico a pesar de la corrupción y el derroche arrogante de fondos públicos durante las administraciones de Morales".



Afirma que las reformas implementadas durante su administración "permitieron el descubrimiento y desarrollo de reservas minerales y de gas natural y se construyeron ductos a Brasil y Argentina".



Enfatiza en que esas políticas aprobadas en su gobierno permitieron que se impulsen medidas sociales que hasta hoy siguen vigentes, como la renta vitalicia para los ancianos, el seguro materno infantil, la participación popular, el establecimiento de Territorios Indígenas y la creación de áreas protegidas, entre otros.



"Me sorprende que el Financial Times ni siquiera mencione que la base de poder de Evo Morales es la producción de coca ilegal. En el momento en que asumió la presidencia, declaró al embajador estadounidense como persona non grata y puso fin a la presencia de la DEA en Bolivia. Las exportaciones de cocaína bajo Evo se convirtieron en una industria artesanal y ayudaron a lograr las estadísticas brillantes utilizadas en el artículo", concluye el exmandatario.



De esta manera, deja en claro que fue en su gestión de gobierno que se gestaron los ingresos económicos que tiene Bolivia y que, según dice, fueron derrochados de manera arrogante por Morales y que se aprobaron leyes para los beneficios sociales que ahora reciben gran parte de la población.