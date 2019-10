FBF pide aclarar a expresidentes el destino de Bs 24 millones







15/10/2019 - 08:10:59

El País.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través del personal jurídico contable contratado, detectó que en las gestiones de los expresidentes Marco Ortega, Rolando López, Marco Peredo y Carlos Ribera, comprendidas en el período 2015-2018, hay 24 millones de bolivianos que están sin descargos y pide a estos dirigentes dar a conocer el destino de ese monto hasta el 21 de octubre, caso contrario amenaza con iniciar acciones legales.



Sin la presencia de ningún dirigente del Comité Ejecutivo en la testera se llevó adelante la conferencia en las oficinas de la FBF en Achumani, donde Federico Villegas (Villegas Rummarsk) y Fabián Gonzales (Auditores Gonzales y Asociados), a través de cartas notariadas, advirtieron a los expresidentes de esta falla.



«El peritaje realizado por la Consultora Contable contratada por la FBF ha detectado observaciones que establecen una suma aproximada de 24 millones de bolivianos que no ha sido debidamente descargadas, montos considerables que en muchos casos salió de las arcas de la FBF sin las autorizaciones y procedimientos pertinentes», declaró Villegas.



Desde Cochabamba, López cuestionó el proceso que llevó adelante la FBF junto a la consultora contrata, además de calificar este movimiento como una distracción para desviar la atención por las denuncias que cayeron sobre César Salinas por brindar «ayuda» a algunos periodistas.



«Se precipitó Salinas en armar este escándalo sin ninguna documentación fehaciente. No se le puede pedir plata a alguien que no ha recibido, como no se le puede pedir a alguien hacer seguimiento a una auditoria cuando no estaba ejerciendo el cargo», indicó López.



Conocido de la notificación, López fue a la FBF en Cochabamba para pedir documentación, pero le informaron que todos los papeles fueron remitidos a La Paz. Entre las observaciones que encontró está la falta de interpretación a la normativa y que dentro de los estatutos de la FBF, CONMEBOL y FIFA no aparece la figura de informes periciales.



«Un informe pericial se hace por informe de un juez cuando hay un litigio, por lo tanto ese informe pericial no tendría que aceptar ni rechazar, porque no estoy en pleito», dijo López.



El dirigente valluno agregó que hay montos acumulados de gestiones pasadas, «que siguen apareciendo en los estados financieros, son montos por cobrar. Cómo podía cobrar Ortega fondos que destinó Chávez si toda la documentación fue enviada a Sucre»



Sobre la gestión del fallecido Carlos Chávez, Villegas agregó que el proceso continúa, debido a que los documentos están secuestrados en Sucre por disposición del Ministerio Público. Se tratará de cobrar ese dinero, ya sea a través de las personas que trabajaron con el dirigente.



Los otros acusados por la Federación: Ortega, Antelo y Ribera todavía no se pronunciaron sobre este tema.